https://ria.ru/20200919/oruzhie-1577480696.html
Путин рассказал, почему России пришлось создать гиперзвуковое оружие
Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:56
2020-09-19T13:56
2020-09-19T14:24
россия
владимир путин
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин добавил, что благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось.Россия прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но ее никто не услышал, заявил Владимир Путин.В ходе встречи почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым в режиме видеоконференции Путин вспомнил, как он летом 2001 года в Плесецке осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока, и этот пуск был успешным."И в этой связи в 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей. О чем, кстати говоря, публично всех и предупредили. Я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил. Посчитали, что мы не сможем этого сделать", - добавил он.
https://ria.ru/20200919/raketa-1577474732.html
https://ria.ru/20200720/1574597171.html
4
россия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сша, безопасность
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода США
из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - сказал он в ходе встречи почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым в режиме видеоконференции.
Путин добавил, что благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось.
Россия прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но ее никто не услышал, заявил Владимир Путин.
В ходе встречи почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым в режиме видеоконференции Путин вспомнил, как он летом 2001 года в Плесецке осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока, и этот пуск был успешным.
"В течение последующих лет мы приложили все возможные усилия с целью достижения с американской стороной договоренностей о прекращении работ по стратегической ПРО или о ее совместной реализации на ракетоопасных направлениях, в том числе, с участием европейских государств. Однако все наши попытки оказались тщетными", - сказал Путин.
"И в этой связи в 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей. О чем, кстати говоря, публично всех и предупредили. Я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил. Посчитали, что мы не сможем этого сделать", - добавил он.