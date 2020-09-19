https://ria.ru/20200919/oruzhie-1577480696.html

Путин рассказал, почему России пришлось создать гиперзвуковое оружие

Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:56

2020-09-19T13:56

2020-09-19T14:24

россия

владимир путин

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576197503_0:402:2928:2048_1400x0_80_0_0_15aecec9020d3915262b7f1cf2bfbbc5.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин добавил, что благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось.Россия прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но ее никто не услышал, заявил Владимир Путин.В ходе встречи почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым в режиме видеоконференции Путин вспомнил, как он летом 2001 года в Плесецке осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока, и этот пуск был успешным."И в этой связи в 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей. О чем, кстати говоря, публично всех и предупредили. Я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил. Посчитали, что мы не сможем этого сделать", - добавил он.

https://ria.ru/20200919/raketa-1577474732.html

https://ria.ru/20200720/1574597171.html

4

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, сша, безопасность