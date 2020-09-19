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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/oppozitsiya-1577483559.html
При КС белорусской оппозиции создадут группу для переговоров с властями
Группа для переговоров с действующими властями Белоруссии формируется при координационном совете (КС) оппозиции, в нее войдут от четырех до семи человек, но... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:49
2020-09-19T16:59
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен – РИА Новости.</strong> Группа для переговоров с действующими властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> формируется при координационном совете (КС) оппозиции, в нее войдут от четырех до семи человек, но персоналии пока не разглашаются, сообщила РИА Новости в субботу Анна Красулина - пресс-секретарь экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>.На вопрос о том, являются ли все, кто войдут в переговорную группу, членами координационного совета, Красулина ответила отрицательно. Между тем собеседница агентства сообщила, что переговоры планируется проводить с привлечением людей, находящихся на территории Белоруссии.Она также рассказала, что состав переговорной группы может быть объявлен в любой момент, сроки зависят от того, когда "ответственные чиновники со стороны уходящего режима будут готовы сесть за стол переговоров". "Вот если они изъявляют такое желание, Светлана объявляет состав группы, и они садятся за стол переговоров", - пояснила Красулина.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября текущего года полномочия Лукашенко истекают по мандату 2015 года. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой был создан КС, после президентских выборов в целях безопасности выехала в Литву.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/belorussiya-1577483516.html
https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

При КС белорусской оппозиции создадут группу для переговоров с властями

15:49 19.09.2020 (обновлено: 16:59 19.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Группа для переговоров с действующими властями Белоруссии формируется при координационном совете (КС) оппозиции, в нее войдут от четырех до семи человек, но персоналии пока не разглашаются, сообщила РИА Новости в субботу Анна Красулина - пресс-секретарь экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.
"При координационном совете будет создана переговорная группа для переговоров с уходящим режимом… Это будет небольшая группа, четыре-семь человек, персоналии все обсуждались, и они, в общем-то, есть, просто пока не объявляются, чтобы против них не было открыто уголовное дело", - сказала Красулина.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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На вопрос о том, являются ли все, кто войдут в переговорную группу, членами координационного совета, Красулина ответила отрицательно. Между тем собеседница агентства сообщила, что переговоры планируется проводить с привлечением людей, находящихся на территории Белоруссии.
"Итоговая цель этой группы – обсудить процедуру передачи власти и передать ее, соответственно, Светлане Тихановской и сформировавшемуся вокруг нее правительству", - заявила пресс-секретарь.
Она также рассказала, что состав переговорной группы может быть объявлен в любой момент, сроки зависят от того, когда "ответственные чиновники со стороны уходящего режима будут готовы сесть за стол переговоров". "Вот если они изъявляют такое желание, Светлана объявляет состав группы, и они садятся за стол переговоров", - пояснила Красулина.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября текущего года полномочия Лукашенко истекают по мандату 2015 года. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой был создан КС, после президентских выборов в целях безопасности выехала в Литву.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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