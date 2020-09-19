https://ria.ru/20200919/navalnyy-1577489152.html

Навальный рассказал о ходе своего восстановления

Алексей Навальный в Instagram рассказал о своем самочувствии и восстановлении. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T18:56

2020-09-19T18:56

2020-09-19T20:34

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

швеция

франция

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> в Instagram рассказал о своем самочувствии и восстановлении.По его словам, еще недавно у него возникали трудности с тем, чтобы узнавать людей, и он не понимал, как разговаривать."Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: "О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", — рассказал он в посте.При этом он добавил, что ему предстоит решить еще много проблем, в частности, он не может пользоваться телефоном или с трудом наливает себе воду, но с главной справились врачи из клиники "Шарите"."Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", — поиронизировал блогер.Госпитализация НавальногоСостояние Алексея Навального резко ухудшилось на борту рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в реанимацию местной клиники. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Через несколько дней власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.Российская сторона направила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию о результатах анализов, но ответ получить не удалось. При этом полиция и прокуратура начали проверки сразу после госпитализации Навального.Также в пятницу российская Генпрокуратура направила запросы об оказании правовой помощи во Францию и Швецию, где проводились токсикологические исследования биоматериалов блогера, ответа Москва пока не получила. "Абсурдная ситуация"Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее отметил, что в ситуации с "отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> слишком много абсурда и в Кремле никому верить на слово не собираются."Нам говорят, что следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение", — сказал он.Песков обратил внимание, что это не вяжется с заключениями эксперта."Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?" — поинтересовался он.Кроме того, он отметил, что администрация президента не занимается следственными действиями. При этом если бы где-нибудь на территории России нашли следы химического оружия, то об этом сразу доложили бы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимиру Путину</a>, поскольку "это было бы абсолютное ЧП".Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также назвал необоснованными заявления о том, что блогера отравили именно этим ядом: у пациента не наблюдалось соответствующих симптомов. Помимо этого, известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577422791.html

https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html

михаил мельников Совокупная информация позволяет сделать вывод, что травила его его же подружка по заданию спецслужб запада и США, куда она и сбежала с бутылочкой. Зто спецоперация с целью ущемить Россию и надавить на Меркель по Сев. потоку-2 46

nigoraeva В России , твое восстановление не интересует никого..... 34

17

россия

швеция

франция

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, швеция, франция, германия, происшествия