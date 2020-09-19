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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/napadenie-1577485177.html
В Витебске задержали напавшего на милиционеров участника протестов
Активный участник нападения во время протестов на сотрудников милиции задержан в белорусском Витебске, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:32
2020-09-19T16:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
витебск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен – РИА Новости.</strong> Активный участник нападения во время протестов на сотрудников милиции задержан в белорусском Витебске, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."В <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>… установлена личность молодого человека, подозреваемого в нападении на сотрудников милиции, несших службу по охране общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.Там отмечается, что, "по имеющейся у правоохранителей информации, 27-летний местный житель является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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витебск
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, витебск, белоруссия, в мире

В Витебске задержали напавшего на милиционеров участника протестов

16:32 19.09.2020
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© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Активный участник нападения во время протестов на сотрудников милиции задержан в белорусском Витебске, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
Витебске… установлена личность молодого человека, подозреваемого в нападении на сотрудников милиции, несших службу по охране общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.
Там отмечается, что, "по имеющейся у правоохранителей информации, 27-летний местный житель является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях".

"В настоящее время следователями проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств его противоправных действий", - подчеркнули в пресс-службе.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВитебскБелоруссияВ мире
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