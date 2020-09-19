https://ria.ru/20200919/napadenie-1577485177.html

В Витебске задержали напавшего на милиционеров участника протестов

Активный участник нападения во время протестов на сотрудников милиции задержан в белорусском Витебске, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:32

2020-09-19T16:32

2020-09-19T16:32

протесты в белоруссии

александр лукашенко

витебск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 сен – РИА Новости.</strong> Активный участник нападения во время протестов на сотрудников милиции задержан в белорусском Витебске, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."В <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>… установлена личность молодого человека, подозреваемого в нападении на сотрудников милиции, несших службу по охране общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.Там отмечается, что, "по имеющейся у правоохранителей информации, 27-летний местный житель является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

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витебск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, витебск, белоруссия, в мире