В Витебске задержали напавшего на милиционеров участника протестов
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Активный участник нападения во время протестов на сотрудников милиции задержан в белорусском Витебске, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
"В Витебске… установлена личность молодого человека, подозреваемого в нападении на сотрудников милиции, несших службу по охране общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.
Там отмечается, что, "по имеющейся у правоохранителей информации, 27-летний местный житель является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях".
"В настоящее время следователями проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств его противоправных действий", - подчеркнули в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.