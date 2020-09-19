Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20200919/malakhov-1577489709.html
Андрей Малахов откроет Центр современного искусства в Апатитах
Проект телеведущего Андрея Малахова, который родился и вырос в Мурманской области, по созданию Центра современного искусства, где будут проходить выставки и... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:06
2020-09-19T19:06
мурманская область
андрей чибис
андрей малахов
апатиты
мурманская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112458/43/1124584364_0:18:2094:1195_1400x0_80_0_0_106dc579ac5e91270bdd1194172a45dc.jpg
<strong>МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости.</strong> Проект телеведущего <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Malakhov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Малахова</a>, который родился и вырос в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, по созданию Центра современного искусства, где будут проходить выставки и куда смогут приезжать художники, поддержал губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a>, сообщила пресс-служба правительства региона.Определенности по срокам создания Центра и месту его расположения пока нет. Но работа в рамках проекта уже началась. Как отметил Малахов, идея предполагает не только появление здания Центра, весь город Апатиты должен стать объектом и холстом для тех, кто хочет творить.Телеведущий также вспомнил музей современного искусства "Гараж" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – пока шло строительство самого здания, было найдено временное помещение, где выставлялись художники. По словам Малахова, так у людей уже складывается ощущение, что здесь интересное искусство, здесь можно приехать посмотреть интересные выставки. Отмечается, что такая работа уже началась в Апатитах, куда приехали современные художники.Чибис также напомнил, что в Мурманской области сейчас началось активное развитие туристического кластера. По словам главы региона, Центр современного искусства позволит сделать этот кластер многообразным и интересным.
https://ria.ru/20200917/murmansk-1577379839.html
апатиты
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112458/43/1124584364_0:0:2094:1571_1400x0_80_0_0_5f6c691e70fb6827e485655d8d67f9c4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей чибис, андрей малахов, апатиты, мурманская область

Андрей Малахов откроет Центр современного искусства в Апатитах

19:06 19.09.2020
58
© РИА Новости / Максим БогодвидТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Проект телеведущего Андрея Малахова, который родился и вырос в Мурманской области, по созданию Центра современного искусства, где будут проходить выставки и куда смогут приезжать художники, поддержал губернатор региона Андрей Чибис, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Уже можно сказать, что мы работаем над проектом создания Центра современного искусства в городе Апатиты. Такой культурный центр актуален на территории Кольского края, место притяжения, куда смогут приезжать художники, где будут резиденции, выставки современного искусства. Тем более это моя малая родина, плюс я знаю огромное количество талантливых молодых, и не очень молодых известных художников, которые с радостью бы работали, приезжали, выставлялись на Севере", –  приводятся в сообщении слова Малахова.

Определенности по срокам создания Центра и месту его расположения пока нет. Но работа в рамках проекта уже началась. Как отметил Малахов, идея предполагает не только появление здания Центра, весь город Апатиты должен стать объектом и холстом для тех, кто хочет творить.
Телеведущий также вспомнил музей современного искусства "Гараж" в Москве – пока шло строительство самого здания, было найдено временное помещение, где выставлялись художники. По словам Малахова, так у людей уже складывается ощущение, что здесь интересное искусство, здесь можно приехать посмотреть интересные выставки. Отмечается, что такая работа уже началась в Апатитах, куда приехали современные художники.

"Я хочу Андрею сказать огромное спасибо, это пример настоящего патриотизма и любви к своей малой родине, и то, что он старается для города сейчас, и та идея, которая заявлена, это действительно станет точкой притяжения, и для жителей Мурманской области. Это толчок к развитию наукограда города Апатиты, в том числе, и еще один важный элемент по привлечению к нам туристов", – подчеркнул глава региона.

Чибис также напомнил, что в Мурманской области сейчас началось активное развитие туристического кластера. По словам главы региона, Центр современного искусства позволит сделать этот кластер многообразным и интересным.
Стела на въезде в Мурманск - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:58Мурманская область
В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны России
000000
Обсудить0
Мурманская областьАндрей ЧибисАндрей МалаховАпатитыМурманская область
Рекомендуем
Татьяна Толстая в Самаре
Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"
Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
Волонтеры благоустроят Херсонес Таврический, завили в фонде
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Кравчук раскритиковал постановление Рады о выборах в Донбассе
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук поддержал идею перенести переговоры по Донбассу в Австрию
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Россия призвала Евросоюз пересмотреть курс по отношению к Минску
Участники марша оппозиции в Минске
МВД Белоруссии заявило, что задержанный в Минске хотел отравить силовиков
Телеведущая Виктория Боня
"Его жена скрыла": Виктория Боня узнала о смерти отца спустя полгода
Модель ZaraLena Jackson
Модель побрилась налысо из-за болезни и шокировала фанатов
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета
Участники VII Елисаветинского крестного хода, проходящего в Московской области
Елизаветинский крестный ход в память о Романовых пройдет в Подмосковье
Пожилая жительница Нагорного Карабаха разговаривает с военнослужащим
Алиев заявил, что Армения сорвала переговорный процесс по Карабаху
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни
Участники марша оппозиции в Минске
В Минске задержали журналиста
Леонид Кравчук
Кравчук о партии Порошенко: "Мы разгребаем то, что они натворили"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния