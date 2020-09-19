https://ria.ru/20200919/malakhov-1577489709.html

Андрей Малахов откроет Центр современного искусства в Апатитах

Проект телеведущего Андрея Малахова, который родился и вырос в Мурманской области, по созданию Центра современного искусства, где будут проходить выставки и... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T19:06

2020-09-19T19:06

2020-09-19T19:06

мурманская область

андрей чибис

андрей малахов

апатиты

мурманская область

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<strong>МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости.</strong> Проект телеведущего <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Malakhov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Малахова</a>, который родился и вырос в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, по созданию Центра современного искусства, где будут проходить выставки и куда смогут приезжать художники, поддержал губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a>, сообщила пресс-служба правительства региона.Определенности по срокам создания Центра и месту его расположения пока нет. Но работа в рамках проекта уже началась. Как отметил Малахов, идея предполагает не только появление здания Центра, весь город Апатиты должен стать объектом и холстом для тех, кто хочет творить.Телеведущий также вспомнил музей современного искусства "Гараж" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – пока шло строительство самого здания, было найдено временное помещение, где выставлялись художники. По словам Малахова, так у людей уже складывается ощущение, что здесь интересное искусство, здесь можно приехать посмотреть интересные выставки. Отмечается, что такая работа уже началась в Апатитах, куда приехали современные художники.Чибис также напомнил, что в Мурманской области сейчас началось активное развитие туристического кластера. По словам главы региона, Центр современного искусства позволит сделать этот кластер многообразным и интересным.

https://ria.ru/20200917/murmansk-1577379839.html

апатиты

мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, андрей малахов, апатиты, мурманская область