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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200919/krestnyy_khod-1577493020.html
Елизаветинский крестный ход в память о Романовых пройдет в Подмосковье
Девятый Елизаветинский крестный ход, приуроченный к 20-летию прославления царской семьи Романовых в соборе Новомучеников и исповедников Российских и 10-летию... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T20:30
2020-09-19T20:30
религия и мировоззрение
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
елизавета федоровна
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Девятый Елизаветинский крестный ход, приуроченный к 20-летию прославления царской семьи Романовых в соборе Новомучеников и исповедников Российских и 10-летию великого освящения храма Спаса Нерукотворного в селе Усово, пройдет в воскресенье в Подмосковье, сообщили организаторы.Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам великой княгини (память святой праведной Елизаветы - небесной покровительницы Елизаветы Федоровны - Русская православная церковь совершает 18 сентября). Этот крестный ход - единственный в России, совершаемый с переправой через реку по понтонному мосту и на плотах."Крестоходцы пройдут по маршруту, объединяющему старинные села единственной в Подмосковье императорской усадьбы "Ильинское-Усово", с 1864 по 1880 годы принадлежавшей императрице Марии Александровне, а после кончины её сыну - великому князю Сергию Александровичу и его супруге великой княгине Елизавете Фёдоровне", - говорится в сообщении.В 9.30 в Спасском храме села Усово начнется Божественная литургия, после которой автобусы доставят паломников к храму Ильи Пророка в село Ильинское. Отсюда в 12.00 начнется движение крестоходцев с остановкой для чтения Евангелия у школы императрицы Марии Александровны. Крестный ход завершится общей молитвой святой преподобномученице великой княгине Елизавете Феодоровне и святым Царственным страстотерпцам (царской семье) у Спасского храма села Усово."Всем желающим будет предложена полевая кухня в сопровождении военного оркестра, после которой паломники смогут посетить экскурсию по выставке "300-летие истории Императорского Дома Романовых в графике XVIII-XX веков" в музее православного просветительского центра "Усово-Спасское" и концерт классической музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов, выпускников Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского", - сообщается в пресс-релизе.Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школу. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1905 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елизавету Федоровну, урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую. Именно здесь, в Ильинском и Усово, великая княгиня знакомилась с народной культурой и традициями, изучала русский язык и православие.Многие исторические постройки усадьбы, связанные с благотворительной деятельностью великокняжеской четы, сохранились до сегодняшнего дня: здания лазарета для воинов Русско-японской войны, родильного приюта, школы, народного училища императрицы Марии Александровны и другие.Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" на протяжении многих лет ведет научную и общественную работу по выявлению и сохранению исторических зданий императорской усадьбы "Ильинское-Усово" с целью создания на ее территории музейного объединения.
https://ria.ru/20190915/1558698875.html
https://ria.ru/20180916/1528652935.html
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, елизавета федоровна, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская область (подмосковье)

Елизаветинский крестный ход в память о Романовых пройдет в Подмосковье

20:30 19.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода, проходящего в Московской области
Участники VII Елисаветинского крестного хода, проходящего в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Девятый Елизаветинский крестный ход, приуроченный к 20-летию прославления царской семьи Романовых в соборе Новомучеников и исповедников Российских и 10-летию великого освящения храма Спаса Нерукотворного в селе Усово, пройдет в воскресенье в Подмосковье, сообщили организаторы.
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам великой княгини (память святой праведной Елизаветы - небесной покровительницы Елизаветы Федоровны - Русская православная церковь совершает 18 сентября). Этот крестный ход - единственный в России, совершаемый с переправой через реку по понтонному мосту и на плотах.
"Крестоходцы пройдут по маршруту, объединяющему старинные села единственной в Подмосковье императорской усадьбы "Ильинское-Усово", с 1864 по 1880 годы принадлежавшей императрице Марии Александровне, а после кончины её сыну - великому князю Сергию Александровичу и его супруге великой княгине Елизавете Фёдоровне", - говорится в сообщении.
В 9.30 в Спасском храме села Усово начнется Божественная литургия, после которой автобусы доставят паломников к храму Ильи Пророка в село Ильинское. Отсюда в 12.00 начнется движение крестоходцев с остановкой для чтения Евангелия у школы императрицы Марии Александровны. Крестный ход завершится общей молитвой святой преподобномученице великой княгине Елизавете Феодоровне и святым Царственным страстотерпцам (царской семье) у Спасского храма села Усово.
Верующие с иконой святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2019
15 сентября 2019, 01:20Религия и мировоззрение
В Подмосковье пройдет Елизаветинский крестный ход
"Всем желающим будет предложена полевая кухня в сопровождении военного оркестра, после которой паломники смогут посетить экскурсию по выставке "300-летие истории Императорского Дома Романовых в графике XVIII-XX веков" в музее православного просветительского центра "Усово-Спасское" и концерт классической музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов, выпускников Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского", - сообщается в пресс-релизе.
Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школу. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1905 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елизавету Федоровну, урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую. Именно здесь, в Ильинском и Усово, великая княгиня знакомилась с народной культурой и традициями, изучала русский язык и православие.
Многие исторические постройки усадьбы, связанные с благотворительной деятельностью великокняжеской четы, сохранились до сегодняшнего дня: здания лазарета для воинов Русско-японской войны, родильного приюта, школы, народного училища императрицы Марии Александровны и другие.
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. 16 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 16.09.2018
16 сентября 2018, 13:21Религия и мировоззрение
К Елизаветинскому крестному ходу присоединились около трёх тысяч человек
Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" на протяжении многих лет ведет научную и общественную работу по выявлению и сохранению исторических зданий императорской усадьбы "Ильинское-Усово" с целью создания на ее территории музейного объединения.
200020
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Религия и мировоззрениеЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоЕлизавета ФедоровнаНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская область (Подмосковье)
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