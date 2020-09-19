https://ria.ru/20200919/krestnyy_khod-1577493020.html

Елизаветинский крестный ход в память о Романовых пройдет в Подмосковье

Девятый Елизаветинский крестный ход, приуроченный к 20-летию прославления царской семьи Романовых в соборе Новомучеников и исповедников Российских и 10-летию... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T20:30

2020-09-19T20:30

2020-09-19T20:30

религия и мировоззрение

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

елизавета федоровна

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Девятый Елизаветинский крестный ход, приуроченный к 20-летию прославления царской семьи Романовых в соборе Новомучеников и исповедников Российских и 10-летию великого освящения храма Спаса Нерукотворного в селе Усово, пройдет в воскресенье в Подмосковье, сообщили организаторы.Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам великой княгини (память святой праведной Елизаветы - небесной покровительницы Елизаветы Федоровны - Русская православная церковь совершает 18 сентября). Этот крестный ход - единственный в России, совершаемый с переправой через реку по понтонному мосту и на плотах."Крестоходцы пройдут по маршруту, объединяющему старинные села единственной в Подмосковье императорской усадьбы "Ильинское-Усово", с 1864 по 1880 годы принадлежавшей императрице Марии Александровне, а после кончины её сыну - великому князю Сергию Александровичу и его супруге великой княгине Елизавете Фёдоровне", - говорится в сообщении.В 9.30 в Спасском храме села Усово начнется Божественная литургия, после которой автобусы доставят паломников к храму Ильи Пророка в село Ильинское. Отсюда в 12.00 начнется движение крестоходцев с остановкой для чтения Евангелия у школы императрицы Марии Александровны. Крестный ход завершится общей молитвой святой преподобномученице великой княгине Елизавете Феодоровне и святым Царственным страстотерпцам (царской семье) у Спасского храма села Усово."Всем желающим будет предложена полевая кухня в сопровождении военного оркестра, после которой паломники смогут посетить экскурсию по выставке "300-летие истории Императорского Дома Романовых в графике XVIII-XX веков" в музее православного просветительского центра "Усово-Спасское" и концерт классической музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов, выпускников Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского", - сообщается в пресс-релизе.Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школу. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1905 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елизавету Федоровну, урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую. Именно здесь, в Ильинском и Усово, великая княгиня знакомилась с народной культурой и традициями, изучала русский язык и православие.Многие исторические постройки усадьбы, связанные с благотворительной деятельностью великокняжеской четы, сохранились до сегодняшнего дня: здания лазарета для воинов Русско-японской войны, родильного приюта, школы, народного училища императрицы Марии Александровны и другие.Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" на протяжении многих лет ведет научную и общественную работу по выявлению и сохранению исторических зданий императорской усадьбы "Ильинское-Усово" с целью создания на ее территории музейного объединения.

https://ria.ru/20190915/1558698875.html

https://ria.ru/20180916/1528652935.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елисаветинско-сергиевское просветительское общество, елизавета федоровна, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская область (подмосковье)