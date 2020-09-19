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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577493172.html
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом зафиксирован во Франции - почти 13,5 тысячи, сообщает санитарная служба страны Santé publique. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T20:33
2020-09-19T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом зафиксирован во Франции - почти 13,5 тысячи, сообщает санитарная служба страны Santé publique.Днем ранее власти объявили о 13 215 случаях COVID-19 за сутки.По последним данным, с момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 442 тысяч человек, число заболеваний COVID-19 увеличилось на 13 498 за минувшие сутки. За последние 24 часа скончались 26 человек, в целом умерли 31 274 заболевших.За последнюю неделю были госпитализированы 3853 заразившихся, и 593 из них поступили в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

20:33 19.09.2020
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© REUTERS / Eric GaillardЖещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом зафиксирован во Франции - почти 13,5 тысячи, сообщает санитарная служба страны Santé publique.
Днем ранее власти объявили о 13 215 случаях COVID-19 за сутки.
По последним данным, с момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 442 тысяч человек, число заболеваний COVID-19 увеличилось на 13 498 за минувшие сутки. За последние 24 часа скончались 26 человек, в целом умерли 31 274 заболевших.
За последнюю неделю были госпитализированы 3853 заразившихся, и 593 из них поступили в реанимацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
16271623
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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