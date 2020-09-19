Мурашко призвал "минимизировать потери для здоровья" от коронавируса
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил соблюдать меры профилактики COVID-19, чтобы дожить с "минимальными потерями" до массовой вакцинации от коронавируса.
"Сегодня по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни соблюдать определённые меры предосторожности. Беречь своё здоровье, своих близких, особенное старшее поколение", - отметил он.
"Нам очень важно создать определённый временной промежуток, чтобы когда мы начнём полномасштабную вакцинацию, когда мы все получим защиту, до этого времени понести минимальные потери для здоровья каждого из нас",- сказал Мурашко на фестивале Russian woodstock rock festival.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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