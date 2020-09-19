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Распространение нового коронавируса
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Мурашко призвал "минимизировать потери для здоровья" от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил соблюдать меры профилактики COVID-19, чтобы дожить с "минимальными потерями" до массовой вакцинации от... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T18:26
2020-09-19T18:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> попросил соблюдать меры профилактики COVID-19, чтобы дожить с "минимальными потерями" до массовой вакцинации от коронавируса."Сегодня по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни соблюдать определённые меры предосторожности. Беречь своё здоровье, своих близких, особенное старшее поколение", - отметил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко призвал "минимизировать потери для здоровья" от коронавируса

18:26 19.09.2020
1736
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил соблюдать меры профилактики COVID-19, чтобы дожить с "минимальными потерями" до массовой вакцинации от коронавируса.
"Сегодня по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни соблюдать определённые меры предосторожности. Беречь своё здоровье, своих близких, особенное старшее поколение", - отметил он.

"Нам очень важно создать определённый временной промежуток, чтобы когда мы начнём полномасштабную вакцинацию, когда мы все получим защиту, до этого времени понести минимальные потери для здоровья каждого из нас",- сказал Мурашко на фестивале Russian woodstock rock festival.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2341146
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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