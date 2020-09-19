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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577482784.html
В США за сутки выявили более 49 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа в США за последние 24 часа увеличилось на 49,5 тысячи, скончались еще 937 человек, сообщает... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:18
2020-09-19T15:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние 24 часа увеличилось на 49,5 тысячи, скончались еще 937 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировали 49 522 новых случая COVID-19 и 937 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 44 360 и 870 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики зафиксировали в США более 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и 198 603 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.Во всем мире, согласно информации университета, было выявлено свыше 30,5 миллионов случаев заражения и более 952 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 20,8 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 49 тысяч случаев COVID-19

15:18 19.09.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Брайан Смит
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Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа в США за последние 24 часа увеличилось на 49,5 тысячи, скончались еще 937 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировали 49 522 новых случая COVID-19 и 937 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 44 360 и 870 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики зафиксировали в США более 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и 198 603 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.
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Вчера, 12:13
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Во всем мире, согласно информации университета, было выявлено свыше 30,5 миллионов случаев заражения и более 952 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 20,8 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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