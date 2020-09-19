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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577480594.html
Зараженная коронавирусом женщина посетила свадьбу внука и умерла
Зараженная COVID-19 женщина умерла спустя несколько дней после посещения свадьбы своего внука, рассказало издание The Sun. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:53
2020-09-19T13:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Зараженная <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> женщина умерла спустя несколько дней после посещения свадьбы своего внука, рассказало издание <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">The Sun</a>.Молодожены опубликовали совместное фото с бабушкой в Сети и были раскритикованы пользователями за безответственное отношение к здоровью окружающих.В свою защиту невеста мужчины написала, что "бабушка стояла далеко от гостей, и опубликованное фото было единственным, на котором они были вместе".Она сообщила, что это был их последний совместный снимок. Невеста не уточнила причину смерти пожилой женщины, однако все, у кого обнаружили коронавирус, обязаны соблюдать самоизоляцию, чтобы избежать его распространения, отмечается в статье.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/koronavirus-1577466510.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, в мире

Зараженная коронавирусом женщина посетила свадьбу внука и умерла

13:53 19.09.2020
3288
© Фото : FacebookЗараженная COVID-19 женщина пришла на свадьбу внука
Зараженная COVID-19 женщина пришла на свадьбу внука - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Зараженная COVID-19 женщина умерла спустя несколько дней после посещения свадьбы своего внука, рассказало издание The Sun.
Молодожены опубликовали совместное фото с бабушкой в Сети и были раскритикованы пользователями за безответственное отношение к здоровью окружающих.
В свою защиту невеста мужчины написала, что "бабушка стояла далеко от гостей, и опубликованное фото было единственным, на котором они были вместе".
Она сообщила, что это был их последний совместный снимок.
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Невеста не уточнила причину смерти пожилой женщины, однако все, у кого обнаружили коронавирус, обязаны соблюдать самоизоляцию, чтобы избежать его распространения, отмечается в статье.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19В мире
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