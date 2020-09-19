https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577480594.html

Зараженная коронавирусом женщина посетила свадьбу внука и умерла

Зараженная COVID-19 женщина умерла спустя несколько дней после посещения свадьбы своего внука, рассказало издание The Sun. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:53

2020-09-19T13:53

2020-09-19T13:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Зараженная <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> женщина умерла спустя несколько дней после посещения свадьбы своего внука, рассказало издание <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">The Sun</a>.Молодожены опубликовали совместное фото с бабушкой в Сети и были раскритикованы пользователями за безответственное отношение к здоровью окружающих.В свою защиту невеста мужчины написала, что "бабушка стояла далеко от гостей, и опубликованное фото было единственным, на котором они были вместе".Она сообщила, что это был их последний совместный снимок. Невеста не уточнила причину смерти пожилой женщины, однако все, у кого обнаружили коронавирус, обязаны соблюдать самоизоляцию, чтобы избежать его распространения, отмечается в статье.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/koronavirus-1577466510.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире