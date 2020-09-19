Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577473641.html
В Москве 919 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 919 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 236 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T09:06
2020-09-19T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:32:3139:1797_1400x0_80_0_0_f18dca35a32eddfd86c225a5171ef397.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Ещё 919 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превысило 236 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_d67c5f5dd7fbdb0ad14f80b6fc4d53a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество

В Москве 919 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:06 19.09.2020 (обновлено: 09:07 19.09.2020)
571
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ещё 919 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 236 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 919 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 055", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
301000
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Мессенджер Telegram на экране телефона
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера
Димитрий Маслодудов
Экс-главу минлесхоза Красноярского края арестовали на два месяца
Люди с зонтами
Москвичам пообещали "чисто символический" дождь в субботу
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Возле здания Дома правительства РФ
Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Полисы ОМС
Правительство утвердило бюджет на обязательное медицинское страхование
Девушка измеряет объем талии
Назван простой и быстрый способ похудеть без диет
Флаг Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекина, КНР
Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список
Звезда канала TLC Mandy Gardner
Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
Арепливир
Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от коронавируса
Таблетки
За мошенничество с продажей лекарств могут ввести уголовное наказание
Пробуждение
Мясников назвал улучшающие сон продукты
Здание МИД России
В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
Несанкционированный митинг в Хабаровске
В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около 600 человек
Протесты в США
Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния