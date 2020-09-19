"Родину" спас": как фермер в одиночку возродил разоренный колхоз
08:00 19.09.2020 (обновлено: 08:01 19.09.2020)
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© Фото предоставлено Владимиром ЗолотаревымВладимир Золотарев на ферме
© Фото предоставлено Владимиром Золотаревым
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Владимир Золотарев из Липецкой области в сельском хозяйстве без малого 40 лет. Сразу после школы устроился в колхоз "Родина", который в 90-е разделил участь многих — развалился. В нулевые землю забрали коммерсанты, но вскоре обанкротились. Сохранился колхоз лишь благодаря Золотареву — он арендовал его целиком, а потом выкупил. Как простой крестьянин вернул "Родине" жизнь — в материале РИА Новости.
"Как после войны"
Владимиру из села Махоново 55, сейчас он — глава фермерского комплекса. Признается, что скучает по временам, когда сам работал на земле. "Начинал еще в 1982-м механизатором. А теперь некогда. С 2006-го в белоручку превратился", — смеется он.
Золотарев в семье младший ребенок — восьмой по счету. Братья и сестры после школы поступили в колледжи и университеты — стали инженерами, педагогами, учителями. Владимир же устроился в "Родину" и к концу 80-х дорос до главного инженера.
В 90-е от когда-то процветающего хозяйства фактически ничего не осталось. В начале нулевых приехали инвесторы из Москвы.
© Фото предоставлено Владимиром ЗолотаревымВладимир на ферме
© Фото предоставлено Владимиром Золотаревым
Владимир на ферме
"Творился полный бардак, — вспоминает Владимир. — Арендовали землю и все из нее выжали. Скот перерезали. Технику распродали. Все что можно вывезли и сдали на металлолом. Молочно-товарная ферма, кормоцех, небольшой завод по производству витаминной травяной муки… Все развалили. Наплевали и на людей — зарплату задерживали на три года. После них стало как после войны".
Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, он выращивал на трех гектарах картошку и развозил по окрестным городам. В свободное время подрабатывал грузчиком, объездил всю европейскую часть России.
Бизнес с нуля
В 2005 году Золотарев не выдержал и уволился от инвесторов. Оформил на себя сто гектаров и зимой открыл собственное фермерское хозяйство. Помогли родные и друзья — передали ему в аренду земельные паи. От каждого досталось по три-четыре гектара.
Развивать бизнес бок о бок с москвичами было непросто — по словам фермера, те постоянно ставили палки в колеса, угрожали. Жители Махоново все это видели. Решили поддержать односельчанина — тоже вручили ему паи.
В итоге в 2006-м столичные арендаторы обанкротились. Чтобы земля не пропала, а люди не потеряли работу, Владимир арендовал колхоз полностью. Правда, не ожидал, что расходы так сильно возрастут. Влез в долги, даже распрощался с личным имуществом. К примеру, "Ниву" 70-х годов поменял на трактор.
© Фото предоставлено Владимиром ЗолотаревымЗерноуборочный комбайн
© Фото предоставлено Владимиром Золотаревым
Зерноуборочный комбайн
Сейчас о тех сложностях Владимир рассказывает спокойно — главное, что со временем все наладилось. Сегодня в его хозяйстве 17 тысяч гектаров земли. Десять тысяч в Добровском районе и семь — в Чаплыгинском и Лебедянском.
"Часть в аренде, часть выкупил — и то не по своей инициативе, — объясняет Золотарев. — Как-то пенсионерка пришла: "Купи землю, деньги коплю себе на похороны". Некоторые продают потому, что не хотят ссор между родственниками из-за дележки паев".
Местные по привычке называют колхоз "Родина". Постоянно там трудятся почти 200 человек из девяти сел. В уборочную, когда не хватает рук, многих нанимают на временную подработку.
Действуют четыре предприятия, основные направления — молочное и мясное животноводство. Голов крупного рогатого скота перевалило за тысячу. Культивируют и растения— злаки, подсолнечник, картошку, кукурузу.
Все для людей
По словам Золотарева, он делает все, чтобы на ферме были максимально комфортные условия труда. Технику обновляет каждый год. В хозяйстве сто легковых и грузовых автомобилей, 50 тракторов и 30 современных комбайнов стоимостью по 20 миллионов каждый.
Чтобы привлечь людей, Владимир совместно с сельской и районной администрациями строит жилье. В планах — 40 коттеджей, причем основную часть расходов на себя взяли чиновники. В этом году сдадут 11 домов. Они почти готовы, осталось подвести коммуникации — свет, газ, воду — и проложить дорогу.
© Фото предоставлено Владимиром ЗолотаревымНовые дома для рабочих
© Фото предоставлено Владимиром Золотаревым
Новые дома для рабочих
"Молодых удержать пока сложно, большинство местных — предпенсионного возраста и пенсионеры, — отмечает Золотарев. — Кроме как у нас, в Махоново работать особо негде. Есть только школа-восьмилетка, садик, администрация, продуктовые магазины. Живут здесь около 600 человек".
По словам Владимира, если бы он распродал все, чем владеет, стал бы долларовым миллионером. Но таких планов нет. Наоборот, главная и единственная цель — обеспечить работой еще больше людей и вернуть в село молодежь.
"Моему внуку семь, пошел в первый класс, — говорит фермер. — Мечтаю, чтобы он заменил меня, когда придет время. Сделаю все, чтобы объяснить младшему поколению, как важно то, чем я занимаюсь. В гробу перевернусь, если они все потеряют".
И напоследок признается: все, чего хочет — чтобы колхоз процветал, а люди жили счастливо и в достатке.