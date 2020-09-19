https://ria.ru/20200919/khozyaystvo-1577438781.html

"Родину" спас": как фермер в одиночку возродил разоренный колхоз

Владимир Золотарев из Липецкой области в сельском хозяйстве без малого 40 лет. Сразу после школы устроился в колхоз "Родина", который в 90-е разделил участь... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:00

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работа

липецкая область

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Владимир Золотарев из Липецкой области в сельском хозяйстве без малого 40 лет. Сразу после школы устроился в колхоз "Родина", который в 90-е разделил участь многих — развалился. В нулевые землю забрали коммерсанты, но вскоре обанкротились. Сохранился колхоз лишь благодаря Золотареву — он арендовал его целиком, а потом выкупил. Как простой крестьянин вернул "Родине" жизнь — в материале РИА Новости."Как после войны"Владимиру из села Махоново 55, сейчас он — глава фермерского комплекса. Признается, что скучает по временам, когда сам работал на земле. "Начинал еще в 1982-м механизатором. А теперь некогда. С 2006-го в белоручку превратился", — смеется он.Золотарев в семье младший ребенок — восьмой по счету. Братья и сестры после школы поступили в колледжи и университеты — стали инженерами, педагогами, учителями. Владимир же устроился в "Родину" и к концу 80-х дорос до главного инженера.В 90-е от когда-то процветающего хозяйства фактически ничего не осталось. В начале нулевых приехали инвесторы из Москвы."Творился полный бардак, — вспоминает Владимир. — Арендовали землю и все из нее выжали. Скот перерезали. Технику распродали. Все что можно вывезли и сдали на металлолом. Молочно-товарная ферма, кормоцех, небольшой завод по производству витаминной травяной муки… Все развалили. Наплевали и на людей — зарплату задерживали на три года. После них стало как после войны".Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, он выращивал на трех гектарах картошку и развозил по окрестным городам. В свободное время подрабатывал грузчиком, объездил всю европейскую часть России. Бизнес с нуляВ 2005 году Золотарев не выдержал и уволился от инвесторов. Оформил на себя сто гектаров и зимой открыл собственное фермерское хозяйство. Помогли родные и друзья — передали ему в аренду земельные паи. От каждого досталось по три-четыре гектара.Развивать бизнес бок о бок с москвичами было непросто — по словам фермера, те постоянно ставили палки в колеса, угрожали. Жители Махоново все это видели. Решили поддержать односельчанина — тоже вручили ему паи.В итоге в 2006-м столичные арендаторы обанкротились. Чтобы земля не пропала, а люди не потеряли работу, Владимир арендовал колхоз полностью. Правда, не ожидал, что расходы так сильно возрастут. Влез в долги, даже распрощался с личным имуществом. К примеру, "Ниву" 70-х годов поменял на трактор.Сейчас о тех сложностях Владимир рассказывает спокойно — главное, что со временем все наладилось. Сегодня в его хозяйстве 17 тысяч гектаров земли. Десять тысяч в Добровском районе и семь — в Чаплыгинском и Лебедянском.Местные по привычке называют колхоз "Родина". Постоянно там трудятся почти 200 человек из девяти сел. В уборочную<strong>, </strong>когда не хватает рук, многих нанимают на временную подработку.Действуют четыре предприятия, основные направления — молочное и мясное животноводство. Голов крупного рогатого скота перевалило за тысячу. Культивируют и растения— злаки, подсолнечник, картошку, кукурузу.Все для людейПо словам Золотарева, он делает все, чтобы на ферме были максимально комфортные условия труда. Технику обновляет каждый год. В хозяйстве сто легковых и грузовых автомобилей, 50 тракторов и 30 современных комбайнов стоимостью по 20 миллионов каждый.Чтобы привлечь людей, Владимир совместно с сельской и районной администрациями строит жилье. В планах — 40 коттеджей, причем основную часть расходов на себя взяли чиновники. В этом году сдадут 11 домов. Они почти готовы, осталось подвести коммуникации — свет, газ, воду — и проложить дорогу."Молодых удержать пока сложно, большинство местных — предпенсионного возраста и пенсионеры, — отмечает Золотарев. — Кроме как у нас, в Махоново работать особо негде. Есть только школа-восьмилетка, садик, администрация, продуктовые магазины. Живут здесь около 600 человек".По словам Владимира, если бы он распродал все, чем владеет, стал бы долларовым миллионером. Но таких планов нет. Наоборот, главная и единственная цель — обеспечить работой еще больше людей и вернуть в село молодежь.И напоследок признается: все, чего хочет — чтобы колхоз процветал, а люди жили счастливо и в достатке.

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липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, липецкая область, общество