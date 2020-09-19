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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/khimikaty-1577493700.html
МВД Белоруссии заявило, что задержанный в Минске хотел отравить силовиков
Задержанный житель так называемой "Площади Перемен" в Минске Степан Латыпов намеревался распылить химикаты у домов силовиков, сообщил неназванный сотрудник... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T21:04
2020-09-19T21:36
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен – РИА Новости.</strong> Задержанный житель так называемой "Площади Перемен" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Степан Латыпов намеревался распылить химикаты у домов силовиков, сообщил неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> в эфире государственного телеканала <a href="http://www.ctv.by/" target="_blank">СТВ</a>.Латыпов был задержан во вторник днем после инцидента с правоохранителями, которые прибыли на улицу Червякова, где находится стихийно организованная "Площадь Перемен", чтобы закрасить знаменитый мурал с изображениями "Диджеев Свободы". Позже в его квартире прошел обыск. Адвокат Илья Перхальский говорил журналистам, что Латыпов задержан в рамках уголовного дела, но отказался раскрыть подробности.По его словам, "с помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерении фигуранта применить химический препарат первого класса опасности, содержащий яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов". Оперативник заявил, что задержанный "вынашивал план обрабатывать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести их из строя".Как было заявлено в эфире телеканала, мужчина арестован, возбуждено уголовное дело, проводится обыск в принадлежащих ему транспортных средствах и арендуемых складских помещениях. Отмечается, что Латыпов организовал "незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления, а также закупил химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии заявило, что задержанный в Минске хотел отравить силовиков

21:04 19.09.2020 (обновлено: 21:36 19.09.2020)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Задержанный житель так называемой "Площади Перемен" в Минске Степан Латыпов намеревался распылить химикаты у домов силовиков, сообщил неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии в эфире государственного телеканала СТВ.
Латыпов был задержан во вторник днем после инцидента с правоохранителями, которые прибыли на улицу Червякова, где находится стихийно организованная "Площадь Перемен", чтобы закрасить знаменитый мурал с изображениями "Диджеев Свободы". Позже в его квартире прошел обыск. Адвокат Илья Перхальский говорил журналистам, что Латыпов задержан в рамках уголовного дела, но отказался раскрыть подробности.

"Через интернет-мессенджеры и социальные сети он занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, против сотрудников милиции организована несанкционированная акция в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, муралов", - сказал сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

По его словам, "с помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерении фигуранта применить химический препарат первого класса опасности, содержащий яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов". Оперативник заявил, что задержанный "вынашивал план обрабатывать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести их из строя".
Как было заявлено в эфире телеканала, мужчина арестован, возбуждено уголовное дело, проводится обыск в принадлежащих ему транспортных средствах и арендуемых складских помещениях. Отмечается, что Латыпов организовал "незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления, а также закупил химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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