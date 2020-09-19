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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200919/khersones-1577491396.html
Волонтеры благоустроят Херсонес Таврический, завили в фонде
Осенью волонтеры примут участие в благоустройстве музея-заповедника "Херсонес Таврический", где познакомятся с профессиями реставратора, археолога, художника и... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:39
2020-09-19T19:39
религия и мировоззрение
херсонес
новости - религия и мировоззрение
севастополь
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Осенью волонтеры примут участие в благоустройстве музея-заповедника "Херсонес Таврический", где познакомятся с профессиями реставратора, археолога, художника и ландшафтного дизайнера, говорится в сообщении фонда "Моя история", распространенном в пятницу."На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" при участии фонда "Моя история" состоится проект "Волонтеры наследия. Херсонес-2020", который объединит добровольцев со всей страны. Участники четырех смен проекта проведут работы по благоустройству древнего города и его хоры в сентябре-октябре текущего года", - говорится в сообщении.Проект пройдет в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Минкультуры, Патриаршего совета по культуре, Российского фонда культуры."Мы пригласили ребят не только прикоснуться к уникальным профессиям реставратора, археолога, художника и ландшафтного дизайнера, но и предлагаем им познакомиться с историей Крыма, таящей столько загадок и интересных фактов. Каждый участник проекта получит возможность провести время и с пользой, и с интересом", - рассказали в фонде.Волонтеры примут участие в благоустройстве территории участков хоры Херсонеса и загородного некрополя, посадят зеленые насаждения, а также "окажут помощь в зарисовке археологического материала под руководством опытных мастеров". Участникам обеспечат проживание на археологической базе музея, проезд до места проведения мероприятия и трехразовое питание, "а в свободное от работы время для добровольцев будут организованы образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей смены", пояснили организаторы.Фонд "Моя история" несколько лет оказывает поддержку музею-заповеднику "Херсонес Таврический" в рамках реализации проекта благоустройства и музеефикации.Археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" расположен в Севастополе на месте древнего городища. Среди объектов на его территории – действующий храм Русской церкви - Свято-Владимирский кафедральный собор, построенный в XIX веке рядом с местом крещения святого равноапостольного князя Владимира. В 988 он принял христианство, а позже сделал эту религию "государственной" и крестил Русь.
https://ria.ru/20200730/1575184318.html
https://ria.ru/20200421/1570332407.html
херсонес
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херсонес, новости - религия и мировоззрение, севастополь

Волонтеры благоустроят Херсонес Таврический, завили в фонде

19:39 19.09.2020
107
© РИА Новости / Василий БатановОтдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Осенью волонтеры примут участие в благоустройстве музея-заповедника "Херсонес Таврический", где познакомятся с профессиями реставратора, археолога, художника и ландшафтного дизайнера, говорится в сообщении фонда "Моя история", распространенном в пятницу.
"На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" при участии фонда "Моя история" состоится проект "Волонтеры наследия. Херсонес-2020", который объединит добровольцев со всей страны. Участники четырех смен проекта проведут работы по благоустройству древнего города и его хоры в сентябре-октябре текущего года", - говорится в сообщении.
Проект пройдет в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Минкультуры, Патриаршего совета по культуре, Российского фонда культуры.
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 18:13Религия и мировоззрение
Мастера распишут сотни квадратных метров собора в Херсонесе
"Мы пригласили ребят не только прикоснуться к уникальным профессиям реставратора, археолога, художника и ландшафтного дизайнера, но и предлагаем им познакомиться с историей Крыма, таящей столько загадок и интересных фактов. Каждый участник проекта получит возможность провести время и с пользой, и с интересом", - рассказали в фонде.
Волонтеры примут участие в благоустройстве территории участков хоры Херсонеса и загородного некрополя, посадят зеленые насаждения, а также "окажут помощь в зарисовке археологического материала под руководством опытных мастеров". Участникам обеспечат проживание на археологической базе музея, проезд до места проведения мероприятия и трехразовое питание, "а в свободное от работы время для добровольцев будут организованы образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей смены", пояснили организаторы.
Фонд "Моя история" несколько лет оказывает поддержку музею-заповеднику "Херсонес Таврический" в рамках реализации проекта благоустройства и музеефикации.
Музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 21.04.2020
21 апреля, 10:02Религия и мировоззрение
Премьера исторического сериала о Херсонесе Таврическом пройдет во вторник
Археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" расположен в Севастополе на месте древнего городища. Среди объектов на его территории – действующий храм Русской церкви - Свято-Владимирский кафедральный собор, построенный в XIX веке рядом с местом крещения святого равноапостольного князя Владимира. В 988 он принял христианство, а позже сделал эту религию "государственной" и крестил Русь.
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Религия и мировоззрениеХерсонесНовости - Религия и мировоззрениеСевастополь
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