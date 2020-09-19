https://ria.ru/20200919/gavayi-1577452549.html

Власти Гавайских островов планируют отменить карантин для туристов

Власти Гавайских островов планируют с 15 октября отменить карантин для путешественников, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:12

2020-09-19T16:12

2020-09-19T16:12

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гавайи

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Власти Гавайских островов планируют с 15 октября отменить карантин для путешественников, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-tips/hawaii-pre-testing-coronavirus-quarantine" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Дэвид Игэ, губернатор штата, заявил, что острова отменят обязательную самоизоляцию для приезжающих гостей, которые могут доказать, что у них нет коронавируса. Для этого им придется приготовить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Сдать анализ на COVID-19 нужно не ранее, чем за 72 часа до прибытия рейса.Первоначально предполагалось, что программа начнет действовать с 1 августа, но из-за роста числа заболевших, ее отложили на середину осени.Помимо предоставления результатов тестов, путешественники должны пройти процедуру медосмотра и термометрии, а перед посадкой на рейс – заполнить специальную форму, в которой указан их QR-код.По данным департамента здравоохранения штата, на Гавайях зарегистрировано 10946 подтвержденных случаев COVID-19 и 103 случая смерти. Самый последний всплеск заболеваемости был связан с "непостоянным ношением масок и отсутствием физического дистанцирования" на общественных собраниях.

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

гавайи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи