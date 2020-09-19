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Туризм
https://ria.ru/20200919/gavayi-1577452549.html
Власти Гавайских островов планируют отменить карантин для туристов
Власти Гавайских островов планируют с 15 октября отменить карантин для путешественников, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:12
2020-09-19T16:12
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
гавайи
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Власти Гавайских островов планируют с 15 октября отменить карантин для путешественников, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-tips/hawaii-pre-testing-coronavirus-quarantine" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Дэвид Игэ, губернатор штата, заявил, что острова отменят обязательную самоизоляцию для приезжающих гостей, которые могут доказать, что у них нет коронавируса. Для этого им придется приготовить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Сдать анализ на COVID-19 нужно не ранее, чем за 72 часа до прибытия рейса.Первоначально предполагалось, что программа начнет действовать с 1 августа, но из-за роста числа заболевших, ее отложили на середину осени.Помимо предоставления результатов тестов, путешественники должны пройти процедуру медосмотра и термометрии, а перед посадкой на рейс – заполнить специальную форму, в которой указан их QR-код.По данным департамента здравоохранения штата, на Гавайях зарегистрировано 10946 подтвержденных случаев COVID-19 и 103 случая смерти. Самый последний всплеск заболеваемости был связан с "непостоянным ношением масок и отсутствием физического дистанцирования" на общественных собраниях.
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи

Власти Гавайских островов планируют отменить карантин для туристов

16:12 19.09.2020
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© Фото : Pixabay / Bettina NørgaardОстров Мауи, Гавайи
Остров Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Pixabay / Bettina Nørgaard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Власти Гавайских островов планируют с 15 октября отменить карантин для путешественников, сообщает Travel and Leisure.
Дэвид Игэ, губернатор штата, заявил, что острова отменят обязательную самоизоляцию для приезжающих гостей, которые могут доказать, что у них нет коронавируса. Для этого им придется приготовить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Сдать анализ на COVID-19 нужно не ранее, чем за 72 часа до прибытия рейса.
Первоначально предполагалось, что программа начнет действовать с 1 августа, но из-за роста числа заболевших, ее отложили на середину осени.
Помимо предоставления результатов тестов, путешественники должны пройти процедуру медосмотра и термометрии, а перед посадкой на рейс – заполнить специальную форму, в которой указан их QR-код.
По данным департамента здравоохранения штата, на Гавайях зарегистрировано 10946 подтвержденных случаев COVID-19 и 103 случая смерти. Самый последний всплеск заболеваемости был связан с "непостоянным ношением масок и отсутствием физического дистанцирования" на общественных собраниях.
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