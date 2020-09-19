https://ria.ru/20200919/evrovidenie-1577480173.html

Организаторы "Евровидения" назвали четыре сценария проведения конкурса

Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" подготовили четыре возможных способа его проведения в Роттердаме в 2021 году, сообщается на... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:34

2020-09-19T13:34

2020-09-19T13:34

культура

евровидение

роттердам

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Организаторы международного музыкального конкурса <a href="https://ria.ru/event_Konkurs_pesni_Evrovidenie/" target="_blank">"Евровидение"</a> подготовили четыре возможных способа его проведения в Роттердаме в 2021 году, сообщается на официальном <a href="https://eurovision.tv/" target="_blank">сайте</a> смотра.Конкурс "Евровидение" должен был проходить с 12 по 16 мая текущего года в Роттердаме, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации по всему миру мероприятие отменили. Организаторы решили вместо полноценного конкурса провести музыкальное шоу, лишенное соревновательной составляющей и ставшее своеобразным чествованием песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе. Финал смотра в 2021 году намечен на 22 мая.Организаторы разработали четыре сценария возможного проведения конкурса. Так, первый из них предусматривает обычный формат с делегациями и артистами из всех стран-участниц. Однако реализация данного сценария зависит от появления возможной вакцины от коронавируса, тестирования и в целом от эпидемиологической ситуации в мире.Второй вариант предусматривает проведение шоу с ограниченными возможностями и соблюдением социального дистанцирования. При реализации данного сценария команды каждой страны-участницы поедут с ограниченным количеством людей в составе делегаций и представителей прессы. "Поскольку в этом сценарии будет меньше места для аудитории, необходимо будет создать новую схему посадки зрителей. Если это произойдет, проведут жеребьевку, чтобы решить, кто сможет посетить каждое шоу. Любому, кто проиграет в розыгрыше, конечно же, будет возвращена полная сумма покупки билетов", - говорится в сообщении.Третий вариант - "Евровидение" с ограничениями на поездки. Так, организаторы предусматривают вариант, что некоторые страны не смогут приехать в Роттердам, потому их участники будут выступать из своих стран. Артисты, которые смогут присутствовать на конкурсе, исполнят номера вживую.Четвертым вариантом организаторы рассматривают проведение "Евровидения" в изоляции - участники выступят из своих стран.Окончательный выбор между сценариями будет сделан в первые месяцы 2021 года, исходя из эпидемиологической ситуации в мире.

https://ria.ru/20200829/prikhodko-1576459363.html

https://ria.ru/20200915/evrovidenie-1577257926.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение, роттердам, в мире