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Более 80% клиентов энергокомпаний Москвы воспользовались онлайн-сервисами
Число онлайн-заявок на техприсоединение к электросетям в 2020 году выросло более чем на 50%, с начала года более 80% клиентов энергетических компаний Москвы... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:27
2020-09-19T10:27
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Число онлайн-заявок на техприсоединение к электросетям в 2020 году выросло более чем на 50%, с начала года более 80% клиентов энергетических компаний <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> воспользовались электронными сервисами, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."За восемь месяцев 2020 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы присоединили к электросетям более шести тысяч объектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что столичные энергетики присоединили станции Большой кольцевой линии метро "Рубцовская", "Лефортово" и "Нижегородская" ("Карачарово"), построена инфраструктура для электроснабжения четырех новых станций МЦД "Печатники", "Фрезер", "Остафьево", "Санино" и обеспечена механизация строительства станции метро "Лианозово".В пресс-службе добавили, что ПАО "Россети Московский регион" с начала года для жилых комплексов и новых застроек было выдано более 23 тысяч кВт мощности, из них 14 тысяч кВт – 30 домам, которые возводятся по программе реновации. Энергетиками АО "ОЭК" выполнены работы по электроснабжению объектов Северного речного вокзала и парка развлечений "Остров мечты".
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городское хозяйство москвы, моэк, москва, общество

Более 80% клиентов энергокомпаний Москвы воспользовались онлайн-сервисами

10:27 19.09.2020
24
© РИА Новости / Алексей КуденкоСотрудники в диспетчерской АО "Объединенная энергетическая компания" в Москве
Сотрудники в диспетчерской АО Объединенная энергетическая компания в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Сотрудники в диспетчерской АО "Объединенная энергетическая компания" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Число онлайн-заявок на техприсоединение к электросетям в 2020 году выросло более чем на 50%, с начала года более 80% клиентов энергетических компаний Москвы воспользовались электронными сервисами, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"За восемь месяцев 2020 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы присоединили к электросетям более шести тысяч объектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что столичные энергетики присоединили станции Большой кольцевой линии метро "Рубцовская", "Лефортово" и "Нижегородская" ("Карачарово"), построена инфраструктура для электроснабжения четырех новых станций МЦД "Печатники", "Фрезер", "Остафьево", "Санино" и обеспечена механизация строительства станции метро "Лианозово".
В пресс-службе добавили, что ПАО "Россети Московский регион" с начала года для жилых комплексов и новых застроек было выдано более 23 тысяч кВт мощности, из них 14 тысяч кВт – 30 домам, которые возводятся по программе реновации. Энергетиками АО "ОЭК" выполнены работы по электроснабжению объектов Северного речного вокзала и парка развлечений "Остров мечты".
"В этом году более чем на 50% выросло число онлайн-заявок на техприсоединение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подать заявку через электронные сервисы предпочли 86% московских клиентов ПАО "Россети Московский регион" и 83% потребителей АО "ОЭК"",- сообщили в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМОЭКМоскваОбщество
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