https://ria.ru/20200919/donbass-1577492113.html

Кравчук отказался посещать Донбасс

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что условий для его поездки в... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T19:57

2020-09-19T19:57

2020-09-19T19:57

витольд фокин

ситуация в днр и лнр

донбасс

леонид кравчук

борис грызлов

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> в Минске и первый президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что условий для его поездки в Донбасс пока нет.Ранее Кравчук заявил, что предлагал главе российской делегации <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борису Грызлову</a> вместе посетить поселок Шумы в Донбассе. Также замглавы делегации Киева <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> заявлял, что Кравчук сообщал о готовности поехать в Донбасс.Кравчук сказал, что пока ехать в регион не готов. "Я не говорил, что я готов. Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет… Я готов на переговоры с гражданским обществом. Когда мы на ТГК (трехсторонней контактной группе - ред.) заседаем, то говорим со всеми, кто присутствует на этой встрече. Я не буду сегодня говорить с предводителями (главами самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> - ред.)", - сказал он в интервью изданию "<a href="https://strana.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Страна.UA</a>", опубликованном в субботу.Он добавил, что говорить необходимо для того, чтобы достичь положительного решения, принципов, которые приведут к миру, но подписывать документы, которые не способствуют этому или угрожают территориальной целостности Украины, нельзя.Кравчук подчеркнул, что для проведения выборов в Донбассе необходимо прекратить войну, однако не решился прогнозировать, когда это произойдет. "Этого вам никто не скажет. Не буду гадать на кофейной гуще. У меня лично нет амбиций, у президента Зеленского, у многих депутатов. Если мы объединимся, тогда добьемся мира. Не хочу говорить об этом, можно наговорить много, а потом жалеть", - резюмировал глава делегации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200919/donbass-1577489740.html

https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html

vladimsam Всё просто - он боится! 17

4

донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витольд фокин, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кравчук, борис грызлов, украина, в мире