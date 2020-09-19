Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/donbass-1577492113.html
Кравчук отказался посещать Донбасс
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что условий для его поездки в... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:57
2020-09-19T19:57
витольд фокин
ситуация в днр и лнр
донбасс
леонид кравчук
борис грызлов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/120432/86/1204328614_0:21:2534:1446_1400x0_80_0_0_18c722ac11129773fc815a0141031747.jpg
<strong>КИЕВ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> в Минске и первый президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что условий для его поездки в Донбасс пока нет.Ранее Кравчук заявил, что предлагал главе российской делегации <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борису Грызлову</a> вместе посетить поселок Шумы в Донбассе. Также замглавы делегации Киева <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> заявлял, что Кравчук сообщал о готовности поехать в Донбасс.Кравчук сказал, что пока ехать в регион не готов. "Я не говорил, что я готов. Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет… Я готов на переговоры с гражданским обществом. Когда мы на ТГК (трехсторонней контактной группе - ред.) заседаем, то говорим со всеми, кто присутствует на этой встрече. Я не буду сегодня говорить с предводителями (главами самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> - ред.)", - сказал он в интервью изданию "<a href="https://strana.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Страна.UA</a>", опубликованном в субботу.Он добавил, что говорить необходимо для того, чтобы достичь положительного решения, принципов, которые приведут к миру, но подписывать документы, которые не способствуют этому или угрожают территориальной целостности Украины, нельзя.Кравчук подчеркнул, что для проведения выборов в Донбассе необходимо прекратить войну, однако не решился прогнозировать, когда это произойдет. "Этого вам никто не скажет. Не буду гадать на кофейной гуще. У меня лично нет амбиций, у президента Зеленского, у многих депутатов. Если мы объединимся, тогда добьемся мира. Не хочу говорить об этом, можно наговорить много, а потом жалеть", - резюмировал глава делегации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200919/donbass-1577489740.html
https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html
Всё просто - он боится!
17
4
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/120432/86/1204328614_0:0:2534:1901_1400x0_80_0_0_391e946eba401b3f0e873efe49d43394.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витольд фокин, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кравчук, борис грызлов, украина, в мире

Кравчук отказался посещать Донбасс

19:57 19.09.2020
3409
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что условий для его поездки в Донбасс пока нет.
Ранее Кравчук заявил, что предлагал главе российской делегации Борису Грызлову вместе посетить поселок Шумы в Донбассе. Также замглавы делегации Киева Витольд Фокин заявлял, что Кравчук сообщал о готовности поехать в Донбасс.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 19:06
Кравчук раскритиковал постановление Рады о выборах в Донбассе
Кравчук сказал, что пока ехать в регион не готов. "Я не говорил, что я готов. Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет… Я готов на переговоры с гражданским обществом. Когда мы на ТГК (трехсторонней контактной группе - ред.) заседаем, то говорим со всеми, кто присутствует на этой встрече. Я не буду сегодня говорить с предводителями (главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР - ред.)", - сказал он в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном в субботу.
Он добавил, что говорить необходимо для того, чтобы достичь положительного решения, принципов, которые приведут к миру, но подписывать документы, которые не способствуют этому или угрожают территориальной целостности Украины, нельзя.
Кравчук подчеркнул, что для проведения выборов в Донбассе необходимо прекратить войну, однако не решился прогнозировать, когда это произойдет. "Этого вам никто не скажет. Не буду гадать на кофейной гуще. У меня лично нет амбиций, у президента Зеленского, у многих депутатов. Если мы объединимся, тогда добьемся мира. Не хочу говорить об этом, можно наговорить много, а потом жалеть", - резюмировал глава делегации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:39
Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе
04400652
Обсудить4
Витольд ФокинСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛеонид КравчукБорис ГрызловУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всё просто - он боится!
19 сентября, 20:13
vvladimsam
1510100
Рекомендуем
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
На Украине признали необходимость предоставления Донбассу особого статуса
Сотрудники ОМОНа задерживают участников марша оппозиции в Минске
В Минске у РОВД с задержанными протестующими начали собираться люди
Участники марша оппозиции в Минске
МВД Белоруссии заявило, что задержанный в Минске хотел отравить силовиков
Полисы ОСАГО
Назван неожиданный фактор, влияющий на стоимость полиса ОСАГО
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Стивен Коэн
Умер американский специалист по истории СССР Стивен Коэн
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета
Президент США Дональд Трамп
CNN: правоохранители перехватили отправленную Трампу посылку с ядом
Леонид Кравчук
Кравчук о партии Порошенко: "Мы разгребаем то, что они натворили"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал условие для проведения саммита "нормандской четверки"
Певец Николай Басков
Киркоров резко ответил на "оправдания" Баскова за клип о Белоруссии
Участники марша оппозиции в Минске
В Минске начали отпускать задержанных протестующих
Здание МИД России
МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская пригрозила работающим на митингах силовикам деанонимизацией
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Кравчук раскритиковал постановление Рады о выборах в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии автобус рухнул в реку, 15 человек погибли
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния