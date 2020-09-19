Кравчук отказался посещать Донбасс
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что условий для его поездки в Донбасс пока нет.
Ранее Кравчук заявил, что предлагал главе российской делегации Борису Грызлову вместе посетить поселок Шумы в Донбассе. Также замглавы делегации Киева Витольд Фокин заявлял, что Кравчук сообщал о готовности поехать в Донбасс.
Кравчук сказал, что пока ехать в регион не готов. "Я не говорил, что я готов. Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет… Я готов на переговоры с гражданским обществом. Когда мы на ТГК (трехсторонней контактной группе - ред.) заседаем, то говорим со всеми, кто присутствует на этой встрече. Я не буду сегодня говорить с предводителями (главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР - ред.)", - сказал он в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном в субботу.
Он добавил, что говорить необходимо для того, чтобы достичь положительного решения, принципов, которые приведут к миру, но подписывать документы, которые не способствуют этому или угрожают территориальной целостности Украины, нельзя.
Кравчук подчеркнул, что для проведения выборов в Донбассе необходимо прекратить войну, однако не решился прогнозировать, когда это произойдет. "Этого вам никто не скажет. Не буду гадать на кофейной гуще. У меня лично нет амбиций, у президента Зеленского, у многих депутатов. Если мы объединимся, тогда добьемся мира. Не хочу говорить об этом, можно наговорить много, а потом жалеть", - резюмировал глава делегации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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