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https://ria.ru/20200919/donbass-1577488109.html
Лукашевич предупредил о риске роста напряженности в Донбассе
Положение дел на линии соприкосновения в Донбассе нельзя назвать полностью удовлетворительным, сохраняется угроза роста напряженности, сказал постоянный... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T18:19
2020-09-19T18:19
ситуация в днр и лнр
смм обсе
донбасс
александр лукашевич
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Положение дел на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> нельзя назвать полностью удовлетворительным, сохраняется угроза роста напряженности, сказал постоянный представитель РФ при <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашевич</a>.По его словам, в Донбассе сохраняется относительное спокойствие, что подтверждают и наблюдения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (<a href="http://ria.ru/organization_SMM_OBSE/" target="_blank" data-auto="true">СММ</a>)."Вместе с тем положение дел на линии соприкосновения нельзя назвать полностью удовлетворительным. Сохраняется угроза роста напряженности, вызванная фиксируемыми фактами нарушения мер по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы представителями <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a> и <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганска</a> в рамках видеоконференции контактной группы 22 июля", - приводятся слова Лукашевича на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как отметил постпред РФ, продвижение на политическом и гуманитарном треках урегулирования оказалось фактически заблокировано отступлением украинской стороны "от буквы и духа минских соглашений"."Становится очевидным, что дальнейший прогресс в урегулировании является заложником отсутствия политической воли в руководстве <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. На этом фоне снижение количества обстрелов и относительное затишье на линии соприкосновения рискуют так и не обрести устойчивый характер", - добавил Лукашевич.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200918/donbass-1577468488.html
https://ria.ru/20200918/donbass-1577426404.html
https://ria.ru/20200916/donbass-1577342084.html
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, донбасс, александр лукашевич, украина, в мире

Лукашевич предупредил о риске роста напряженности в Донбассе

18:19 19.09.2020
1149
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Joint Forces Operation
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Положение дел на линии соприкосновения в Донбассе нельзя назвать полностью удовлетворительным, сохраняется угроза роста напряженности, сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, в Донбассе сохраняется относительное спокойствие, что подтверждают и наблюдения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ).
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"Вместе с тем положение дел на линии соприкосновения нельзя назвать полностью удовлетворительным. Сохраняется угроза роста напряженности, вызванная фиксируемыми фактами нарушения мер по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы представителями Киева, Донецка и Луганска в рамках видеоконференции контактной группы 22 июля", - приводятся слова Лукашевича на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметил постпред РФ, продвижение на политическом и гуманитарном треках урегулирования оказалось фактически заблокировано отступлением украинской стороны "от буквы и духа минских соглашений".
"Становится очевидным, что дальнейший прогресс в урегулировании является заложником отсутствия политической воли в руководстве Украины. На этом фоне снижение количества обстрелов и относительное затишье на линии соприкосновения рискуют так и не обрести устойчивый характер", - добавил Лукашевич.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДонбассАлександр ЛукашевичУкраинаВ мире
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