Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе
12:50 19.09.2020 (обновлено: 17:35 19.09.2020)
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Женщина на удаленной работе у себя дома. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о готовящихся поправках в Трудовой кодекс.
Речь идет об изменениях, касающихся дистанционной работы.
"Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников", — сказал Котяков, выступая на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, посвященном 30-летию организации.
Кроме того, он отметил, что Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.
"Сейчас перед нами новый этап сотрудничества, новое генеральное соглашение, которое опередит вектор приложения наших совместных усилий на горизонт 2021-2023 годов. Уверен, что совместная работа с социальными партнерами в рамках этого соглашения будет играть самую существенную роль в достижении национальных целей развития нашей страны", — добавил министр.
По его словам, несмотря на напряженность этого года, работа по выполнению генерального соглашения на 2018-2020 годы идет эффективно.
В осеннюю сессию Госдума продолжит работать над поправками к Трудовому кодексу. Пандемия актуализировала этот вопрос и потребовала регулирования в законодательстве удаленной работы. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении еще в весеннюю сессию. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
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