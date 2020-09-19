https://ria.ru/20200919/distantsionka-1577479243.html

Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о готовящихся поправках в Трудовой кодекс. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:50

2020-09-19T12:50

2020-09-19T17:35

антон котяков

федерация независимых профсоюзов россии

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a> рассказал о готовящихся поправках в Трудовой кодекс.Речь идет об изменениях, касающихся дистанционной работы.Кроме того, он отметил, что Минтруду и <a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a> предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.По его словам, несмотря на напряженность этого года, работа по выполнению генерального соглашения на 2018-2020 годы идет эффективно.В осеннюю сессию <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> продолжит работать над поправками к Трудовому кодексу. Пандемия актуализировала этот вопрос и потребовала регулирования в законодательстве удаленной работы. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении еще в весеннюю сессию. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576016382.html

https://ria.ru/20200819/1575971866.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Неужели наконец-то разрешат работать бесплатно. 37

Геннадий Кирстя Интересно, а электрики смогут работать дистанционно? Или простой рабочий люд как всегда обделят))) 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, общество