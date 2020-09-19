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https://ria.ru/20200919/brukhunova-1577484748.html
Жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила в Instagram, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова с призывом "рожать от... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:20
2020-09-19T16:23
россия
татьяна брухунова
шоу-бизнес
евгений петросян
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Супруга юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> заявила в <a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова с призывом "рожать от слесарей" были вырваны из контекста.Ранее СМИ обратили внимание на комментарий женщины, в котором она посоветовала недоброжелателям, обвинившим ее в корыстности из-за союза с Петросяном, "рожать от слесарей". Позже эти слова исчезли из ее аккаунта."Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд", — ответила Брухунова подписчице, упрекнувшей ее в том, что она не считает слесарей людьми.Евгений Петросян развелся с <a href="http://ria.ru/person_Elena_Stepanenko/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Степаненко</a> в 2018 году после 33 лет брака. Позднее он женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. У них родился сын Ваган, фотографии ребенка пара впервые показала поклонникам три дня назад.
https://ria.ru/20200917/urgant-1577386320.html
Слесари, как и сантехники-любители приложиться к спирту. А еще домой грязные и замотанные приходят, ну их
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россия
РИА Новости
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россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян, общество

Жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"

16:20 19.09.2020 (обновлено: 16:23 19.09.2020)
13553
© Фото : @bruhunova/InstagramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : @bruhunova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила в Instagram, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова с призывом "рожать от слесарей" были вырваны из контекста.
Ранее СМИ обратили внимание на комментарий женщины, в котором она посоветовала недоброжелателям, обвинившим ее в корыстности из-за союза с Петросяном, "рожать от слесарей". Позже эти слова исчезли из ее аккаунта.
© Tatyana Brukhunova/InstagramСкриншот комментария к посту Татьяны Брухуновой в Instagram
Скриншот комментария к посту Татьяны Брухуновой в Instagram - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Tatyana Brukhunova/Instagram
Скриншот комментария к посту Татьяны Брухуновой в Instagram
"Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд", — ответила Брухунова подписчице, упрекнувшей ее в том, что она не считает слесарей людьми.
Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в 2018 году после 33 лет брака. Позднее он женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. У них родился сын Ваган, фотографии ребенка пара впервые показала поклонникам три дня назад.
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Обсудить22
РоссияТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕвгений ПетросянОбщество
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Слесари, как и сантехники-любители приложиться к спирту. А еще домой грязные и замотанные приходят, ну их
19 сентября, 17:45
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130026
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