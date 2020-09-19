https://ria.ru/20200919/brukhunova-1577484748.html
Жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила в Instagram, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова с призывом "рожать от... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:20
2020-09-19T16:20
2020-09-19T16:23
россия
татьяна брухунова
шоу-бизнес
евгений петросян
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Супруга юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> заявила в <a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова с призывом "рожать от слесарей" были вырваны из контекста.Ранее СМИ обратили внимание на комментарий женщины, в котором она посоветовала недоброжелателям, обвинившим ее в корыстности из-за союза с Петросяном, "рожать от слесарей". Позже эти слова исчезли из ее аккаунта."Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд", — ответила Брухунова подписчице, упрекнувшей ее в том, что она не считает слесарей людьми.Евгений Петросян развелся с <a href="http://ria.ru/person_Elena_Stepanenko/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Степаненко</a> в 2018 году после 33 лет брака. Позднее он женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. У них родился сын Ваган, фотографии ребенка пара впервые показала поклонникам три дня назад.
https://ria.ru/20200917/urgant-1577386320.html
Russian CRinGeR
Слесари, как и сантехники-любители приложиться к спирту. А еще домой грязные и замотанные приходят, ну их
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян, общество