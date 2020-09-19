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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577486962.html
Россия призвала Евросоюз пересмотреть курс по отношению к Минску
Россия призывает Евросоюз пересмотреть нынешний курс по отношению к Белоруссии, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка и... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:24
2020-09-19T17:24
протесты в белоруссии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Россия призывает Евросоюз пересмотреть нынешний курс по отношению к Белоруссии, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка и препятствует нормализации в республике, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a>.Ранее пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>.Как заявила Захарова, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> видит, что во внешнеполитическом арсенале <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> все больше закрепляются неуважение объективных внутриполитических белорусских реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания "самозванцев" отдельными странами-членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии "приструнить", а также ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
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РИА Новости
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, белоруссия, в мире

Россия призвала Евросоюз пересмотреть курс по отношению к Минску

17:24 19.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия призывает Евросоюз пересмотреть нынешний курс по отношению к Белоруссии, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка и препятствует нормализации в республике, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
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Что нам делать с Белоруссией?
Как заявила Захарова, Москва видит, что во внешнеполитическом арсенале Евросоюза все больше закрепляются неуважение объективных внутриполитических белорусских реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания "самозванцев" отдельными странами-членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии "приструнить", а также ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды.
"Белоруссия, увы, не является в этом плане единственным примером. Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией – препятствует нормализации в стране", - отмечается в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзБелоруссияВ мире
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