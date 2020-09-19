Россия призвала Евросоюз пересмотреть курс по отношению к Минску
1348
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия призывает Евросоюз пересмотреть нынешний курс по отношению к Белоруссии, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка и препятствует нормализации в республике, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
1 сентября, 08:00Что нам делать с Белоруссией?
Как заявила Захарова, Москва видит, что во внешнеполитическом арсенале Евросоюза все больше закрепляются неуважение объективных внутриполитических белорусских реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания "самозванцев" отдельными странами-членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии "приструнить", а также ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды.
"Белоруссия, увы, не является в этом плане единственным примером. Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией – препятствует нормализации в стране", - отмечается в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
18 сентября, 08:00Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит