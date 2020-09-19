https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию

Белоруссия опасается вмешательства Польши, Литвы и Украины во внутренние дела и потому закроет границы. Для укрепления рубежей Александр Лукашенко перебросит... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:03

протесты в белоруссии

арсен аваков

александр лукашенко

евросоюз

мид литвы

владимир зеленский

мвд украины

польша

москва

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> Белоруссия опасается вмешательства Польши, Литвы и Украины во внутренние дела и потому закроет границы. Для укрепления рубежей Александр Лукашенко перебросит дополнительный контингент военных. Пока пункты пропуска работают без изменений. К чему может привести намерение Минска, разбиралось РИА Новости. Риторические предупреждения"Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. В их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены закрыть государственную границу с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу и с нашей братской Украиной", — заявил Лукашенко на форуме "За Беларусь". На сцене, где выступал президент, установили большой монитор. На нем лозунг "Женщина — за Беларусь!". На форум действительно пришли в основном сторонницы Лукашенко — после каждого его эмоционального высказывания они громко аплодировали. Воодушевленно зал отреагировал и на решение главы государства отгородиться от соседей. Доводы лидера страны тем не менее поддержали не все. После упрощения визовых правил между Евросоюзом и Минском польский и литовский кордоны стали для белорусов воротами в Шенгенскую зону. "В Минске два международных аэропорта. Но вильнюсский мы в шутку называем "третьим белорусским терминалом", — рассказывает минчанин Даниил Голосов. — Авиаперелеты в Европу через Литву обходятся дешевле, а на машине из нашей столицы до аэропорта Вильнюса — всего два часа. Препятствия для въезда — удар по нам самим". "Туристический сектор Белоруссии живет за счет упрощенного "шенгена". Если Лукашенко закроет границы, это сильно повлияет на отрасль, а она еще не пришла в себя после пандемии коронавируса", — говорит белорусский бизнесмен Александр Петров. Много лет он специализируется на автобусных турах из Минска в страны ЕС. Границы с Польшей и с Литвой — еще и основной наземный маршрут, по которому ежедневно идут грузопотоки из Китая, России, Центральной Азии и Кавказа в Европу. Затруднение товарооборота с Европой затормозит экономическое взаимодействие и прежде всего навредит самой Белоруссии. "Страна позиционирует себя как транзитный хаб. Бюджет получает дивиденды, кроме того, такой статус помог вписаться в проект Китая "Пояс — путь". Закрыть границы — значит обрубить связи. Лукашенко на это не пойдет, а все его угрозы — риторика", — полагает белорусский эксперт Валерий Карбалевич. Дивиденды от транзитаПольша и Литва отреагировали сдержанно. Пограничные службы сообщили: люди и транспорт перемещаются в штатном режиме. Не заметили они и усиления безопасности с белорусской стороны. "Звучали заявления о перенаправлении грузов в другие порты. Потом была поправка, что Россия может предложить выгодные условия. Теперь мы должны понять, что означают слова Лукашенко о границах", — прокомментировал ситуацию глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. О штатном режиме работы говорят и польские власти. "А что там у них происходит, мы не знаем", — отметили в погранслужбе Польши.Правда, в последние месяцы на границах возникали проблемы: из-за коронавируса власти Польши и Литвы ввели ограничения. Тысячи фур скапливались на пропускных пунктах. В середине июня карантин отменили, грузопотоки упорядочились. Но восстановлено не все. Например, самый загруженный до пандемии пункт "Твярячюс" ("Видзы") на белорусско-литовской границе еще не работает. Вильнюс объясняет это тем, что в стране режим чрезвычайного положения. В беседе с РИА Новости преподаватель Варшавского университета Михал Патрик Садловский признает: закрытие европейских границ уже ограничило торговые связи. При этом, предупреждает он, если Лукашенко выполнит обещание, пострадает и белорусская экономика. "Польский экспорт — это 236 миллиардов долларов. Главными торговыми партнерами Варшавы остаются государства Западной Европы. На восточном направлении интерес представляют Украина и Россия. Белоруссия — маленькая страна, товарооборот с ней не столь значителен. Но по ее территории идет транзит польских грузов, что позитивно влияет на экономику", — рассуждает Садловский. Политолог обращает внимание на увеличившееся число трудовых мигрантов из Белоруссии. Молодежь едет на учебу в Варшаву. Поляки, в свою очередь, зачастили в белорусские Гродно и Брест. "Три года назад Лукашенко ввел безвизовый режим для поляков — хотел повысить туристическую привлекательность страны. Ему это удалось. Гости из Польши охотно путешествовали по Белоруссии, тратили там деньги", — говорит эксперт. Садловский напоминает и о том, что Белоруссия под видом отечественных поставляет в Россию санкционные товары. "Знаменитые белорусские креветки или сыры — не что иное, как продукция из соседних стран ЕС. Ее ввозят на российский рынок компании, которые поляки регистрируют в Белоруссии. Обе стороны зарабатывают на таких схемах. Если Лукашенко закроет границы, то срубит сук, на котором сидит белорусская экономика", — делает вывод политолог. Украинские риски для БелоруссииНаиболее жестко на последние заявления Лукашенко отреагировали в Киеве. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал "чушью" решение белорусского лидера. "Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на власти и паранойе вокруг этого… Попейте водички, господин Лукашенко, — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", — написал украинский министр в "Фейсбуке". Два года назад Лукашенко усилил контроль на границе — по его словам, из-за того, что нестабильная ситуация в Донбассе создает риски для безопасности. При этом обвинил украинские криминальные группировки в ввозе в страну оружия.Киев тогда расценил решение Лукашенко как давление России. Впрочем, и сегодня украинские власти полагают, что Минск все шаги согласовывает с Москвой. "Россия всегда была очень влиятельная в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов, настоящей, а не российской "демократии", — заявил на днях Владимир Зеленский. Тем не менее эксперты сошлись во мнении: высказывания Лукашенко нацелены не на внешнюю аудиторию. "Главный его посыл — показать белорусской оппозиции, что власть сильна, укрепляет границы, а значит, будет править еще долго", — указывает Карбалевич. На все претензии западных стран Лукашенко ответит ужесточением риторики и закручиванием гаек внутри страны — в этом никто не сомневается.

Иван Ему светит трибунал 18

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польша

москва

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсен аваков, александр лукашенко, евросоюз, мид литвы, владимир зеленский, мвд украины, польша, москва, белоруссия, вильнюс, в мире