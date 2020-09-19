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https://ria.ru/20200919/bayden-1577471375.html
Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что TikTok вызывает серьезную обеспокоенность, но действия его соперника-республиканца,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T02:26
2020-09-19T02:26
tiktok
wechat
дональд трамп
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что TikTok вызывает серьезную обеспокоенность, но действия его соперника-республиканца, нынешнего американского лидера <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, беспокоят даже больше.Администрация США обвиняет <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a> в том, что приложение может передавать данные американцев властям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.В пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, и в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.
https://ria.ru/20200915/bayden-1577279407.html
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tiktok, wechat, дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа

02:26 19.09.2020
449
© AP Photo / Winslow TownsonВице-президент США Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Winslow Townson
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что TikTok вызывает серьезную обеспокоенность, но действия его соперника-республиканца, нынешнего американского лидера Дональда Трампа, беспокоят даже больше.
"Я думаю, что этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность, что у китайского TikTok есть доступ к сотням миллионов, больше ста миллионов молодых людей, в основном в США. Это вызывает озабоченность. Но что меня беспокоит еще больше - это то, что делает Трамп, и то, как он это делает", - сказал Байден журналистам в Миннесоте.
Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
В пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, и в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 17:26
Эксперт нашел подтверждение слухам о недееспособности Байдена
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TikTokWeChatДональд ТрампДжо БайденКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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