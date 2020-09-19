https://ria.ru/20200919/bayden-1577471375.html

Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что TikTok вызывает серьезную обеспокоенность, но действия его соперника-республиканца,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T02:26

2020-09-19T02:26

2020-09-19T02:26

tiktok

wechat

дональд трамп

джо байден

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что TikTok вызывает серьезную обеспокоенность, но действия его соперника-республиканца, нынешнего американского лидера <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, беспокоят даже больше.Администрация США обвиняет <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a> в том, что приложение может передавать данные американцев властям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.В пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, и в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.

https://ria.ru/20200915/bayden-1577279407.html

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китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, wechat, дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире