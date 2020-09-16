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Жириновский рассказал, как ему вырезали аппендицит "просто так"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российское медицинское образование и рассказал, как ему ставили ошибочные диагнозы, из-за чего ему "просто так"... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:25
2020-09-16T15:25
здоровье - общество
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> раскритиковал российское медицинское образование и рассказал, как ему ставили ошибочные диагнозы, из-за чего ему "просто так" вырезали аппендицит и назначили 100 таблеток пирамидона."Медицинское образование тоже хромает в целом. Диагноз ставим такой фальшивый. Я сам был жертвой. В поликлинику прихожу - три диагноза поставили: порок, ревматизм и еще какой-то. Через полгода прихожу к другому врачу, он говорит: "нет у тебя ничего". Вы издеваетесь вообще? Я 100 таблеток пирамидона выпил. Вы же уже дали мне лекарство, а оно совершенно не лечит", - сказал Жириновский на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> в среду.Он пояснил, что был ребенком и делал так, как сказал врач."Аппендицит мне вырезали просто так. Я пошутил, а они - на операционный стол. Что, ты не можешь поставить диагноз? Хоть пощупай, есть там воспалительный процесс? Все - на стол и вырезали. Гланды - все", - рассказал политик.Он также обратил внимание на то, что раньше специфика оценки качества работы врачей и милиционеров была одинаковой: "У милиции чем меньше задержаний, тем хуже работа, у врача - чем больше свободных коек"."Это идиотизм. И больных загоняли на операционный стол… Так нельзя. Что это за страна, которая своих граждан под нож кладет для плана. А задерживает тоже для плана", - возмутился политик.
https://ria.ru/20200907/privivka-1576859091.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Жириновский рассказал, как ему вырезали аппендицит "просто так"

15:25 16.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российское медицинское образование и рассказал, как ему ставили ошибочные диагнозы, из-за чего ему "просто так" вырезали аппендицит и назначили 100 таблеток пирамидона.
"Медицинское образование тоже хромает в целом. Диагноз ставим такой фальшивый. Я сам был жертвой. В поликлинику прихожу - три диагноза поставили: порок, ревматизм и еще какой-то. Через полгода прихожу к другому врачу, он говорит: "нет у тебя ничего". Вы издеваетесь вообще? Я 100 таблеток пирамидона выпил. Вы же уже дали мне лекарство, а оно совершенно не лечит", - сказал Жириновский на пленарном заседании ГД в среду.
Он пояснил, что был ребенком и делал так, как сказал врач.
"Аппендицит мне вырезали просто так. Я пошутил, а они - на операционный стол. Что, ты не можешь поставить диагноз? Хоть пощупай, есть там воспалительный процесс? Все - на стол и вырезали. Гланды - все", - рассказал политик.
Он также обратил внимание на то, что раньше специфика оценки качества работы врачей и милиционеров была одинаковой: "У милиции чем меньше задержаний, тем хуже работа, у врача - чем больше свободных коек".
"Это идиотизм. И больных загоняли на операционный стол… Так нельзя. Что это за страна, которая своих граждан под нож кладет для плана. А задерживает тоже для плана", - возмутился политик.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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