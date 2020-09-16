https://ria.ru/20200916/zhirinovskiy-1577324296.html

Жириновский рассказал, как ему вырезали аппендицит "просто так"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российское медицинское образование и рассказал, как ему ставили ошибочные диагнозы, из-за чего ему "просто так"... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:25

2020-09-16T15:25

2020-09-16T15:25

здоровье - общество

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568377691_0:0:2973:1673_1400x0_80_0_0_04140fa6decb39c9d35f37318173d4a9.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> раскритиковал российское медицинское образование и рассказал, как ему ставили ошибочные диагнозы, из-за чего ему "просто так" вырезали аппендицит и назначили 100 таблеток пирамидона."Медицинское образование тоже хромает в целом. Диагноз ставим такой фальшивый. Я сам был жертвой. В поликлинику прихожу - три диагноза поставили: порок, ревматизм и еще какой-то. Через полгода прихожу к другому врачу, он говорит: "нет у тебя ничего". Вы издеваетесь вообще? Я 100 таблеток пирамидона выпил. Вы же уже дали мне лекарство, а оно совершенно не лечит", - сказал Жириновский на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> в среду.Он пояснил, что был ребенком и делал так, как сказал врач."Аппендицит мне вырезали просто так. Я пошутил, а они - на операционный стол. Что, ты не можешь поставить диагноз? Хоть пощупай, есть там воспалительный процесс? Все - на стол и вырезали. Гланды - все", - рассказал политик.Он также обратил внимание на то, что раньше специфика оценки качества работы врачей и милиционеров была одинаковой: "У милиции чем меньше задержаний, тем хуже работа, у врача - чем больше свободных коек"."Это идиотизм. И больных загоняли на операционный стол… Так нельзя. Что это за страна, которая своих граждан под нож кладет для плана. А задерживает тоже для плана", - возмутился политик.

https://ria.ru/20200907/privivka-1576859091.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество