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Глава МИД Японии сохранил свой пост
Министром иностранных дел Японии в кабинете министров нового премьера Ёсихэдэ Суги остался Тосимицу Мотэги. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:50
2020-09-16T09:54
тосимицу мотэги
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в кабинете министров нового премьера Ёсихэдэ Суги остался <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a>.Назначения на министерские посты объявил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.<a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Японии</a> Мотэги возглавил в сентябре 2019 года. До того времени он занимал также посты министра экономики, торговли и промышленности Японии, министра по делам восстановления экономики.На одной из последних пресс-конференций Мотэги заявил о намерении продолжать переговоры с Россией по мирному договору на основе достигнутых результатов.
https://ria.ru/20200916/kisi-1577300995.html
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тосимицу мотэги, япония, в мире

Глава МИД Японии сохранил свой пост

09:50 16.09.2020 (обновлено: 09:54 16.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
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ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. Министром иностранных дел Японии в кабинете министров нового премьера Ёсихэдэ Суги остался Тосимицу Мотэги.
Назначения на министерские посты объявил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.
МИД Японии Мотэги возглавил в сентябре 2019 года. До того времени он занимал также посты министра экономики, торговли и промышленности Японии, министра по делам восстановления экономики.
На одной из последних пресс-конференций Мотэги заявил о намерении продолжать переговоры с Россией по мирному договору на основе достигнутых результатов.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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