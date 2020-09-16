https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577300849.html

Глава МИД Японии сохранил свой пост

Министром иностранных дел Японии в кабинете министров нового премьера Ёсихэдэ Суги остался Тосимицу Мотэги. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:50

2020-09-16T09:50

2020-09-16T09:54

тосимицу мотэги

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в кабинете министров нового премьера Ёсихэдэ Суги остался <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a>.Назначения на министерские посты объявил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.<a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Японии</a> Мотэги возглавил в сентябре 2019 года. До того времени он занимал также посты министра экономики, торговли и промышленности Японии, министра по делам восстановления экономики.На одной из последних пресс-конференций Мотэги заявил о намерении продолжать переговоры с Россией по мирному договору на основе достигнутых результатов.

https://ria.ru/20200916/kisi-1577300995.html

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тосимицу мотэги, япония, в мире