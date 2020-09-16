https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577300849.html
Глава МИД Японии сохранил свой пост
Министром иностранных дел Японии в кабинете министров нового премьера Ёсихэдэ Суги остался Тосимицу Мотэги. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:50
2020-09-16T09:50
2020-09-16T09:54
тосимицу мотэги
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_0:385:2875:2002_1400x0_80_0_0_31290abfc0af980c0dc0c69a6a48beef.jpg
<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в кабинете министров нового премьера Ёсихэдэ Суги остался <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a>.Назначения на министерские посты объявил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.<a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Японии</a> Мотэги возглавил в сентябре 2019 года. До того времени он занимал также посты министра экономики, торговли и промышленности Японии, министра по делам восстановления экономики.На одной из последних пресс-конференций Мотэги заявил о намерении продолжать переговоры с Россией по мирному договору на основе достигнутых результатов.
https://ria.ru/20200916/kisi-1577300995.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_73:0:2804:2048_1400x0_80_0_0_98e04c3e0314a85a4366481335798b4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тосимицу мотэги, япония, в мире