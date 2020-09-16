https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577297620.html

Японский ученый спрогнозировал политику страны после смены премьера

При новом правительстве в Японии в основном сохранится преемственность курса в отношении России, поиск общих интересов между Москвой и Токио будет продолжен,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:33

2020-09-16T08:33

2020-09-16T08:39

есихидэ суга

синдзо абэ

владимир путин

москва

япония

сша

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> При новом правительстве в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в основном сохранится преемственность курса в отношении России, поиск общих интересов между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> будет продолжен, заявил РИА Новости японский эксперт, профессор токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи."Полагаю, что при глобальном противостоянии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> Япония и Россия будут продолжать искать общие интересы", - отметил он в связи со сменой главы японского правительства.В среду премьер-министром Японии стал <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суга</a>, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>."Суга уже говорил о преемственности (курса)", - напомнил эксперт.По его словам, сложность в отношениях состоит в том, что "на переговорах о территориальной проблеме Россию не удалось убедить, что в ноябре 2018 года произошел большой поворот относительно значения декларации 1956 года". Кроме того, поправки в Конституции РФ поставили под запрет территориальные уступки, хотя есть "исключение для демаркации границ", отметил Симотомаи.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, считая их передачу Токио условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встречи на высшем уровне с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В Токио это считают серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.

https://ria.ru/20200916/suga-1577297051.html

https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577203262.html

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москва

япония

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, синдзо абэ, владимир путин, москва, япония, сша, в мире