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https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577297620.html
Японский ученый спрогнозировал политику страны после смены премьера
При новом правительстве в Японии в основном сохранится преемственность курса в отношении России, поиск общих интересов между Москвой и Токио будет продолжен,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:33
2020-09-16T08:39
есихидэ суга
синдзо абэ
владимир путин
москва
япония
сша
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> При новом правительстве в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в основном сохранится преемственность курса в отношении России, поиск общих интересов между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> будет продолжен, заявил РИА Новости японский эксперт, профессор токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи."Полагаю, что при глобальном противостоянии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> Япония и Россия будут продолжать искать общие интересы", - отметил он в связи со сменой главы японского правительства.В среду премьер-министром Японии стал <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суга</a>, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>."Суга уже говорил о преемственности (курса)", - напомнил эксперт.По его словам, сложность в отношениях состоит в том, что "на переговорах о территориальной проблеме Россию не удалось убедить, что в ноябре 2018 года произошел большой поворот относительно значения декларации 1956 года". Кроме того, поправки в Конституции РФ поставили под запрет территориальные уступки, хотя есть "исключение для демаркации границ", отметил Симотомаи.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, считая их передачу Токио условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встречи на высшем уровне с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В Токио это считают серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
https://ria.ru/20200916/suga-1577297051.html
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577203262.html
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япония
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есихидэ суга, синдзо абэ, владимир путин, москва, япония, сша, в мире

Японский ученый спрогнозировал политику страны после смены премьера

08:33 16.09.2020 (обновлено: 08:39 16.09.2020)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЁсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Ёсихидэ Суга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. При новом правительстве в Японии в основном сохранится преемственность курса в отношении России, поиск общих интересов между Москвой и Токио будет продолжен, заявил РИА Новости японский эксперт, профессор токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи.
"Полагаю, что при глобальном противостоянии США и Китая Япония и Россия будут продолжать искать общие интересы", - отметил он в связи со сменой главы японского правительства.
Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 08:16
В Японии прокомментировали приход нового премьер-министра
В среду премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
"Суга уже говорил о преемственности (курса)", - напомнил эксперт.
По его словам, сложность в отношениях состоит в том, что "на переговорах о территориальной проблеме Россию не удалось убедить, что в ноябре 2018 года произошел большой поворот относительно значения декларации 1956 года". Кроме того, поправки в Конституции РФ поставили под запрет территориальные уступки, хотя есть "исключение для демаркации границ", отметил Симотомаи.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их передачу Токио условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В Токио это считают серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:05
В Совфеде не ожидают изменения курса Японии в отношении России
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Есихидэ СугаСиндзо АбэВладимир ПутинМоскваЯпонияСШАВ мире
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