https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577297124.html

Верхняя палата японского парламента объявила о победе Суги на выборах

Верхняя палата японского парламента по итогам голосования объявила победу на выборах нового главы кабинета министров Ёсихидэ Суги. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:21

2020-09-16T08:21

2020-09-16T08:40

есихидэ суга

тосимицу мотэги

таро асо

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости, Ксения Нака.</strong> Верхняя палата японского парламента по итогам голосования объявила победу на выборах нового главы кабинета министров <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суги</a>.Трансляция заседания ведется в прямом эфире.Суга получил поддержку в 142 из 240 признанных действительными бюллетеней. Таким образом, вслед за ключевой нижней палатой (представителей) парламента палата советников также выбрала его премьер-министром. При этом даже если бы мнение верхней палаты отличалось от выбора нижней, премьер-министром стал бы кандидат, выбранный нижней палатой.Ёсихидэ Суга стал 99-м премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Вскоре будет объявлен состав его кабинета. Но уже сейчас известно, что на пост спикера правительства, его генерального секретаря, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като. Като был заместителем Суги, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Taro_Aso/" target="_blank" data-auto="true">Таро Асо</a>, министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a>, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.Затем кабинет министров пройдет церемонию утверждения императором Японии, после чего будет официально считаться сформированным.

https://ria.ru/20200916/suga-1577297051.html

https://ria.ru/20200914/naznachenie-1576425104.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, тосимицу мотэги, таро асо, япония, в мире