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https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577296828.html
Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией
Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:07
2020-09-16T10:04
есихидэ суга
синдзо абэ
мид японии‎
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 сен — РИА Новости.</strong> Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank">японском МИД</a>.В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суга</a>, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>. Свои посты сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги, руководитель Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Nobuo_Kisi/" target="_blank">Нобуо Киси</a>, а также министр экономики Хироси Кадзияма, ответственный за сотрудничество с Россией.Отношения между двумя странами омрачает отсутствие мирного договора и претензии <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> на острова Большой Курильской гряды: <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора.СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встречи на высшем уровне с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. В Токио это считают серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов.
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577203262.html
Идите на фиг со своим договором. Без него жили и дальше проживем.
95
Пока там кураторы-США, договариваться бесполезно.
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япония
РИА Новости
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есихидэ суга, синдзо абэ, мид японии‎, япония, в мире

Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией

08:07 16.09.2020 (обновлено: 10:04 16.09.2020)
52989
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАэропорт острова Итуруп
Аэропорт острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Аэропорт острова Итуруп. Архивное фото
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ТОКИО, 16 сен — РИА Новости. Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД.
В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Свои посты сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги, руководитель Минобороны Нобуо Киси, а также министр экономики Хироси Кадзияма, ответственный за сотрудничество с Россией.
"Мы воздерживаемся от прогнозов, но правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры", — отметили в министерстве.
Отношения между двумя странами омрачает отсутствие мирного договора и претензии Токио на острова Большой Курильской гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора.
СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. В Токио это считают серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:05
В Совфеде не ожидают изменения курса Японии в отношении России
144911441855
Обсудить 23
Есихидэ СугаСиндзо АбэМИД Японии‎ЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Идите на фиг со своим договором. Без него жили и дальше проживем.
16 сентября, 09:12
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
8531105
Пока там кураторы-США, договариваться бесполезно.
16 сентября, 08:28
ИЗИнга Зайцева
7530304
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