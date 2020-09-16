https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577296828.html

Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией

Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:07

2020-09-16T08:07

2020-09-16T10:04

есихидэ суга

синдзо абэ

мид японии‎

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 сен — РИА Новости.</strong> Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank">японском МИД</a>.В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суга</a>, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>. Свои посты сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги, руководитель Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Nobuo_Kisi/" target="_blank">Нобуо Киси</a>, а также министр экономики Хироси Кадзияма, ответственный за сотрудничество с Россией.Отношения между двумя странами омрачает отсутствие мирного договора и претензии <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> на острова Большой Курильской гряды: <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора.СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встречи на высшем уровне с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. В Токио это считают серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов.

https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577203262.html

Егор Панкратов Идите на фиг со своим договором. Без него жили и дальше проживем. 95

Инга Зайцева Пока там кураторы-США, договариваться бесполезно. 85

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япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, синдзо абэ, мид японии‎, япония, в мире