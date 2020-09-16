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Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии
Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, получивший большинство голосов депутатов палаты представителей парламента Японии. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T07:48
2020-09-16T09:55
есихидэ суга
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости, Ксения Нака.</strong> Новым премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> стал <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a>, получивший большинство голосов депутатов палаты представителей парламента Японии.Трансляция процедуры голосования велась в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента.За Сугу проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня.Палата представителей собралась в среду на внеочередное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра, который сформирует правительство. В нижней палате (представителей) правящей коалиции – Либерально-демократической партии и партии Комэйто принадлежит 313 мест из 465. Таким образом, победа Ёсихидэ Суги была прогнозируемой. Так же ожидаем результат голосования и в верхней палате, где у правящей коалиции также большинство голосов. Но даже если бы ее решение отличалось от мнения нижней палаты, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.Необходимость избрания нового премьер-министра страны возникла после того, как в конце августа <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> заявил о своем намерении уйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания.Теперь Суга сформирует свой кабинет, состав которого вскоре будет объявлен официально. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором Японии.Уже известно, что на пост спикера правительства, его генерального секретаря, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като. Като был заместителем Суги, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Taro_Aso/" target="_blank" data-auto="true">Таро Асо</a>, министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a>, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577203262.html
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есихидэ суга, япония, в мире

Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

07:48 16.09.2020 (обновлено: 09:55 16.09.2020)
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© AP Photo / Koji SasaharaЕсихидэ Суга в нижней палате парламента после избрания новым премьер-министром Японии
Есихидэ Суга в нижней палате парламента после избрания новым премьер-министром Японии - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Koji Sasahara
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ТОКИО, 16 сен - РИА Новости, Ксения Нака. Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, получивший большинство голосов депутатов палаты представителей парламента Японии.
Трансляция процедуры голосования велась в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента.
За Сугу проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня.
Палата представителей собралась в среду на внеочередное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра, который сформирует правительство. В нижней палате (представителей) правящей коалиции – Либерально-демократической партии и партии Комэйто принадлежит 313 мест из 465. Таким образом, победа Ёсихидэ Суги была прогнозируемой. Так же ожидаем результат голосования и в верхней палате, где у правящей коалиции также большинство голосов. Но даже если бы ее решение отличалось от мнения нижней палаты, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.
Необходимость избрания нового премьер-министра страны возникла после того, как в конце августа Синдзо Абэ заявил о своем намерении уйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:05
В Совфеде не ожидают изменения курса Японии в отношении России
Теперь Суга сформирует свой кабинет, состав которого вскоре будет объявлен официально. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором Японии.
Уже известно, что на пост спикера правительства, его генерального секретаря, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като. Като был заместителем Суги, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.
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Есихидэ СугаЯпонияВ мире
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