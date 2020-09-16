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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьеру Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:28
2020-09-16T07:56
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 ноя - РИА Новости, Ксения Нака.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьеру <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, сообщает агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/" target="_blank">Киодо</a>.Глава правительства Японии 28 августа неожиданно объявил о своем намерении покинуть пост из-за обострения хронического заболевания. Он остался на должности вплоть до избрания нового главы кабинета. В среду обе палаты <a href="http://ria.ru/organization_Parlament_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">парламента Японии</a> проведут голосование, по результатам которого будет объявлен новый премьер-министр. Он же и назначит новых глав министерств.Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, а ее председателем на партийных выборах в понедельник стал <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a>.Уже известно, что на пост спикера правительства, его генерального секретаря, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като, который был его заместителем, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Taro_Aso/" target="_blank" data-auto="true">Таро Асо</a>, глава МИД <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a>, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.
https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html
Как же приятно видеть, когда правительства стран уходят сами, отслужив свой срок или по окончанию "ресурса" идей. К сожалению, это относится только к цивилизованным странам, к которым я по ряду причин (всем и без разъяснения понятным), просто НЕ МОГУ отнести Россию.
51
Российскому также нужно поступить
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япония
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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синдзо абэ, япония, в мире

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

03:28 16.09.2020 (обновлено: 07:56 16.09.2020)
28853
© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
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ТОКИО, 16 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьеру Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо.
Глава правительства Японии 28 августа неожиданно объявил о своем намерении покинуть пост из-за обострения хронического заболевания. Он остался на должности вплоть до избрания нового главы кабинета. В среду обе палаты парламента Японии проведут голосование, по результатам которого будет объявлен новый премьер-министр. Он же и назначит новых глав министерств.
Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, а ее председателем на партийных выборах в понедельник стал Ёсихидэ Суга.
Уже известно, что на пост спикера правительства, его генерального секретаря, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като, который был его заместителем, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов Таро Асо, глава МИД Тосимицу Мотэги, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.
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Синдзо АбэЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Как же приятно видеть, когда правительства стран уходят сами, отслужив свой срок или по окончанию "ресурса" идей. К сожалению, это относится только к цивилизованным странам, к которым я по ряду причин (всем и без разъяснения понятным), просто НЕ МОГУ отнести Россию.
16 сентября, 04:35
Eugene KrabsEugene Krabs
21001227
Российскому также нужно поступить
16 сентября, 04:28
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
14001118
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