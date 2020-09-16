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В Алтайском крае более 17,7 тысячи семей получили выплаты на детей

Более 17,7 тысячи семей в Алтайском крае получили ежемесячную денежную выплату при рождении третьего или последующего ребенка до достижения детьми трехлетнего... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:40

2020-09-16T13:40

2020-09-16T13:40

алтайский край

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Более 17,7 тысячи семей в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> получили ежемесячную денежную выплату при рождении третьего или последующего ребенка до достижения детьми трехлетнего возраста, сообщает краевое правительство.С 1 января 2019 года в рамках национального проекта "Демография" в Алтайском крае реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей выплачивается ежемесячная денежная выплата. Она назначается и выплачивается одному из проживающих в Алтайском крае родителей на каждого рожденного и совместно проживающего с ним третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал предшествующего года. Сейчас это 21674 рубля."Размер выплаты составляет величину прожиточного минимума на детей и ежегодно пересматривается на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Так в 2017 году размер данной денежной выплаты составлял 9011 рублей, в 2018 году – 9434 рубля, в 2019 году – 9811 рублей. Согласно принятому краевому бюджету на 2020 год, с 1 января 2020 года размер выплаты составляет 10203 рубля", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что за назначением выплаты можно обратиться в соцзащиту населения либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства. Также заявление и документы можно направить в электронной форме через портал "Госуслуги".В краевом правительстве пояснили, что выплата софинансируется из регионального и федерального бюджетов. На выплаты на 2020 год запланировано 2,064 миллиарда рублей. Из них за 8 месяцев 2020 года уже израсходовано 1,392 миллиарда, что составляет 67,43% от запланированного объема. Выплата предоставлена 17761 семье.

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алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, общество