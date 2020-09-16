Минобрнауки предложило новый критерий для выплаты премий ректорам вузов
13:09 16.09.2020 (обновлено: 18:05 16.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает привязать стимулирующие выплаты ректорам к тому, сколько сотрудников их вузов получают две средние зарплаты по региону, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Предлагаем... привязать стимулирующие выплаты ректора к… количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально эту заработную плату получают", - заявил Фальков в ходе правительственного часа в Госдуме.
По его мнению, процент таких сотрудников должен быть не ниже 50, "желательно стремиться к 100%".
Он также добавил, что готов в ближайшее время подписать документ, чтобы можно было начать корректировать премии ректоров "исходя из того, какая заработная плата не в целом по коллективу, а у какого количества работников больше двух средних по экономике".
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