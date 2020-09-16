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Минобрнауки предложило новый критерий для выплаты премий ректорам вузов
Минобрнауки РФ предлагает привязать стимулирующие выплаты ректорам к тому, сколько сотрудников их вузов получают две средние зарплаты по региону, заявил министр РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:09
2020-09-16T18:05
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Минобрнауки РФ предлагает привязать стимулирующие выплаты ректорам к тому, сколько сотрудников их вузов получают две средние зарплаты по региону, заявил министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Предлагаем... привязать стимулирующие выплаты ректора к… количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально эту заработную плату получают", - заявил Фальков в ходе правительственного часа в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>.По его мнению, процент таких сотрудников должен быть не ниже 50, "желательно стремиться к 100%".Он также добавил, что готов в ближайшее время подписать документ, чтобы можно было начать корректировать премии ректоров "исходя из того, какая заработная плата не в целом по коллективу, а у какого количества работников больше двух средних по экономике".
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), госдума рф, общество

Минобрнауки предложило новый критерий для выплаты премий ректорам вузов

13:09 16.09.2020 (обновлено: 18:05 16.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает привязать стимулирующие выплаты ректорам к тому, сколько сотрудников их вузов получают две средние зарплаты по региону, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Предлагаем... привязать стимулирующие выплаты ректора к… количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально эту заработную плату получают", - заявил Фальков в ходе правительственного часа в Госдуме.
По его мнению, процент таких сотрудников должен быть не ниже 50, "желательно стремиться к 100%".
Он также добавил, что готов в ближайшее время подписать документ, чтобы можно было начать корректировать премии ректоров "исходя из того, какая заработная плата не в целом по коллективу, а у какого количества работников больше двух средних по экономике".
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