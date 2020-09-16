https://ria.ru/20200916/vyplaty-1577312888.html

Минобрнауки предложило новый критерий для выплаты премий ректорам вузов

Минобрнауки РФ предлагает привязать стимулирующие выплаты ректорам к тому, сколько сотрудников их вузов получают две средние зарплаты по региону, заявил министр РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:09

2020-09-16T13:09

2020-09-16T18:05

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Минобрнауки РФ предлагает привязать стимулирующие выплаты ректорам к тому, сколько сотрудников их вузов получают две средние зарплаты по региону, заявил министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Предлагаем... привязать стимулирующие выплаты ректора к… количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально эту заработную плату получают", - заявил Фальков в ходе правительственного часа в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>.По его мнению, процент таких сотрудников должен быть не ниже 50, "желательно стремиться к 100%".Он также добавил, что готов в ближайшее время подписать документ, чтобы можно было начать корректировать премии ректоров "исходя из того, какая заработная плата не в целом по коллективу, а у какого количества работников больше двух средних по экономике".

https://na.ria.ru/20200914/kolledzhi-1577214630.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), госдума рф, общество