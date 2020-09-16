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В России за сутки выписали 5809 переболевших COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выписаны 5809 человек, за все время выздоровели 890 114, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:34

2020-09-16T10:34

2020-09-16T10:34

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нижегородская область

мурманская область

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5809 человек, за все время выздоровели 890 114, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5809 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 890 114", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1223, <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> - 201, <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> - 166.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, нижегородская область, мурманская область, общество