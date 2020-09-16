https://ria.ru/20200916/vybory-1577333529.html

Эксперты: "Единая Россия" претендует на конституционное большинство

Партия "Единая Россия" сохранит результаты и будет претендовать на конституционное большинство на выборах в Государственную Думу в 2021 году. К такому выводу... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:54

2020-09-16T16:54

2020-09-16T16:54

политика

олег матвейчев

лдпр

госдума рф

единая россия

геннадий зюганов

владимир жириновский

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Партия "Единая Россия" сохранит результаты и будет претендовать на конституционное большинство на выборах в Государственную Думу в 2021 году. К такому выводу пришли эксперты ЭИСИ в рамках круглого стола по итогам выборов в законодательные собрания регионов и будущему партийной системы в России."Единая Россия" в очень сложное время умудрилась не только ничего не потерять, но еще и улучшить свои результаты, поэтому она, конечно, сохранит все свои перспективы и будет претендовать на 50% – и это только лишь по партийным спискам, плюс еще одномандатные округа, где "Единая Россия" традиционно очень сильна, поэтому о конституционном большинстве, безусловно, речь идет", – заявил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.Он также отметил, что партия продемонстрировала сильные организационные возможности во время распространения COVID-19: в каждом городе были созданы горячие линии, волонтерские центры, проведены благотворительные акции сторонников партии.Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в свою очередь также отметил возможности "Единой России" получить высокие результаты на выборах в Госдуму благодаря убедительной победе партии на ЕДГ-2020.При этом, по его мнению, будущая Госдума будет представлена также партиями КПРФ и ЛДПР, которые, несмотря на некоторую потерю поддержки, останутся в своих электоральных нишах.Остальные эксперты сошлись во мнении, что оппозиция испытывает кризис: она оказалась неспособна сформировать необходимую повестку к выборам, была лишена соответствующей рекламной кампании, не имея аргументов против и достойной альтернативы."У нас существует не кризис власти, а кризис оппозиции. Действительно, сегодня Зюганов, Жириновский и Миронов – это старцы без новых идей, без внятной стратегии, и очевидно, что избиратель будет от них уходить. И новые партии возникли не на пустом месте – действительно, есть электоральные ниши, которые кто-то должен занимать", – заявил Олег Матвейчев.

https://ria.ru/20200915/vybory-1577284519.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, олег матвейчев, лдпр, госдума рф, единая россия, геннадий зюганов, владимир жириновский