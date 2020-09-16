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Эксперты: "Единая Россия" претендует на конституционное большинство
Партия "Единая Россия" сохранит результаты и будет претендовать на конституционное большинство на выборах в Государственную Думу в 2021 году. К такому выводу... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:54
2020-09-16T16:54
политика
олег матвейчев
лдпр
госдума рф
единая россия
геннадий зюганов
владимир жириновский
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Партия "Единая Россия" сохранит результаты и будет претендовать на конституционное большинство на выборах в Государственную Думу в 2021 году. К такому выводу пришли эксперты ЭИСИ в рамках круглого стола по итогам выборов в законодательные собрания регионов и будущему партийной системы в России."Единая Россия" в очень сложное время умудрилась не только ничего не потерять, но еще и улучшить свои результаты, поэтому она, конечно, сохранит все свои перспективы и будет претендовать на 50% – и это только лишь по партийным спискам, плюс еще одномандатные округа, где "Единая Россия" традиционно очень сильна, поэтому о конституционном большинстве, безусловно, речь идет", – заявил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.Он также отметил, что партия продемонстрировала сильные организационные возможности во время распространения COVID-19: в каждом городе были созданы горячие линии, волонтерские центры, проведены благотворительные акции сторонников партии.Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в свою очередь также отметил возможности "Единой России" получить высокие результаты на выборах в Госдуму благодаря убедительной победе партии на ЕДГ-2020.При этом, по его мнению, будущая Госдума будет представлена также партиями КПРФ и ЛДПР, которые, несмотря на некоторую потерю поддержки, останутся в своих электоральных нишах.Остальные эксперты сошлись во мнении, что оппозиция испытывает кризис: она оказалась неспособна сформировать необходимую повестку к выборам, была лишена соответствующей рекламной кампании, не имея аргументов против и достойной альтернативы."У нас существует не кризис власти, а кризис оппозиции. Действительно, сегодня Зюганов, Жириновский и Миронов – это старцы без новых идей, без внятной стратегии, и очевидно, что избиратель будет от них уходить. И новые партии возникли не на пустом месте – действительно, есть электоральные ниши, которые кто-то должен занимать", – заявил Олег Матвейчев.
https://ria.ru/20200915/vybory-1577284519.html
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политика, олег матвейчев, лдпр, госдума рф, единая россия, геннадий зюганов, владимир жириновский

Эксперты: "Единая Россия" претендует на конституционное большинство

16:54 16.09.2020
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© Пресс-служба Госдумы РФРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Пресс-служба Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохранит результаты и будет претендовать на конституционное большинство на выборах в Государственную Думу в 2021 году. К такому выводу пришли эксперты ЭИСИ в рамках круглого стола по итогам выборов в законодательные собрания регионов и будущему партийной системы в России.
"Единая Россия" в очень сложное время умудрилась не только ничего не потерять, но еще и улучшить свои результаты, поэтому она, конечно, сохранит все свои перспективы и будет претендовать на 50% – и это только лишь по партийным спискам, плюс еще одномандатные округа, где "Единая Россия" традиционно очень сильна, поэтому о конституционном большинстве, безусловно, речь идет", – заявил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Он также отметил, что партия продемонстрировала сильные организационные возможности во время распространения COVID-19: в каждом городе были созданы горячие линии, волонтерские центры, проведены благотворительные акции сторонников партии.
Значок с эмблемой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 18:46
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в свою очередь также отметил возможности "Единой России" получить высокие результаты на выборах в Госдуму благодаря убедительной победе партии на ЕДГ-2020.
При этом, по его мнению, будущая Госдума будет представлена также партиями КПРФ и ЛДПР, которые, несмотря на некоторую потерю поддержки, останутся в своих электоральных нишах.

"То, что "Единая Россия" так убедительно выступила на этих выборах, безусловно, дает ей возможность формировать ту самую коалицию, которую будет поддерживать власть накануне выборов в Госдуму. "Единая Россия" имеет все шансы сохранить конституционное большинство, КПРФ и ЛДПР останутся партиями в своих нишах с некоторой потерей поддержки", – сказал Орлов.

Остальные эксперты сошлись во мнении, что оппозиция испытывает кризис: она оказалась неспособна сформировать необходимую повестку к выборам, была лишена соответствующей рекламной кампании, не имея аргументов против и достойной альтернативы.
"У нас существует не кризис власти, а кризис оппозиции. Действительно, сегодня Зюганов, Жириновский и Миронов – это старцы без новых идей, без внятной стратегии, и очевидно, что избиратель будет от них уходить. И новые партии возникли не на пустом месте – действительно, есть электоральные ниши, которые кто-то должен занимать", – заявил Олег Матвейчев.
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ПолитикаОлег МатвейчевЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияГеннадий ЗюгановВладимир Жириновский
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