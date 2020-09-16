https://ria.ru/20200916/vtb-arena-1577297760.html

Возле ВТБ Арена появится современное общественное пространство

Современное общественное пространство появится в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:35

2020-09-16T08:35

2020-09-16T09:12

петр бирюков

втб

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Современное общественное пространство появится в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В настоящее время возле спортивного комплекса ведется благоустройство территории. В результате будет создано новое комфортное общественное пространство на площади более 17 тысяч квадратных метров, а пешеходный маршрут от метро "Петровский парк" до стадиона станет удобнее", - отметил Бирюков.По его словам, запланирована замена асфальтобетонного покрытия дороги, тротуары и площадки выложат гранитной плиткой, установят пешеходные ограждения."Изменится и освещение территории - оно станет ярче и будет потреблять меньше энергии. Для этого специалисты заменят 25 фонарей на новые энергосберегающие и дополнительно установят 26 опор освещения", - рассказал заместитель мэра.Он сообщил, что проектом комплексного благоустройства предусмотрено изменение схемы организации дорожного движения: появятся два новых светофора и будет закрыт сквозной проезд через Театральную аллею. Попасть с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею можно будет через Милицейский переулок.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что работы возле ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" планируется завершить к середине октября.

https://realty.ria.ru/20200828/vtb-1576426907.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, втб, москва, общество