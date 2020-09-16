Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/vtb-arena-1577297760.html
Возле ВТБ Арена появится современное общественное пространство
Современное общественное пространство появится в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:35
2020-09-16T09:12
петр бирюков
втб
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577298596_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_f2f2b90abb5bb6c7f74f76b71298a263.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Современное общественное пространство появится в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В настоящее время возле спортивного комплекса ведется благоустройство территории. В результате будет создано новое комфортное общественное пространство на площади более 17 тысяч квадратных метров, а пешеходный маршрут от метро "Петровский парк" до стадиона станет удобнее", - отметил Бирюков.По его словам, запланирована замена асфальтобетонного покрытия дороги, тротуары и площадки выложат гранитной плиткой, установят пешеходные ограждения."Изменится и освещение территории - оно станет ярче и будет потреблять меньше энергии. Для этого специалисты заменят 25 фонарей на новые энергосберегающие и дополнительно установят 26 опор освещения", - рассказал заместитель мэра.Он сообщил, что проектом комплексного благоустройства предусмотрено изменение схемы организации дорожного движения: появятся два новых светофора и будет закрыт сквозной проезд через Театральную аллею. Попасть с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею можно будет через Милицейский переулок.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что работы возле ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" планируется завершить к середине октября.
https://realty.ria.ru/20200828/vtb-1576426907.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577298596_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_74385035791790aa0fbc54c382d07b54.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, втб, москва, общество

Возле ВТБ Арена появится современное общественное пространство

08:35 16.09.2020 (обновлено: 09:12 16.09.2020)
54
© Изображение предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыПроект общественного пространства в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо"
Проект общественного пространства в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Изображение предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Современное общественное пространство появится в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время возле спортивного комплекса ведется благоустройство территории. В результате будет создано новое комфортное общественное пространство на площади более 17 тысяч квадратных метров, а пешеходный маршрут от метро "Петровский парк" до стадиона станет удобнее", - отметил Бирюков.
По его словам, запланирована замена асфальтобетонного покрытия дороги, тротуары и площадки выложат гранитной плиткой, установят пешеходные ограждения.
"Изменится и освещение территории - оно станет ярче и будет потреблять меньше энергии. Для этого специалисты заменят 25 фонарей на новые энергосберегающие и дополнительно установят 26 опор освещения", - рассказал заместитель мэра.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 13:06
ВТБ собирается продать здание головного офиса в Петербурге
Он сообщил, что проектом комплексного благоустройства предусмотрено изменение схемы организации дорожного движения: появятся два новых светофора и будет закрыт сквозной проезд через Театральную аллею. Попасть с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею можно будет через Милицейский переулок.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что работы возле ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" планируется завершить к середине октября.
© Изображение предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыПроект общественного пространства в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо"
Проект общественного пространства в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Изображение предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Проект общественного пространства в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо"
100000
Обсудить 0
Петр БирюковВТБМоскваОбщество
Рекомендуем
Архив
Ученые помогают СК во время работы с делами по реабилитации нацизма
Круглый стол о сердечно-сосудистых заболеваниях в условиях пандемии
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Усилия ремонтников в Москве сосредоточены на больницах, заявил Бирюков
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Участники исследования вакцины "Спутник V" будут вести дневник здоровья
Есихидэ Суга
Глава Евросовета поздравил нового премьера Японии с избранием
Следственный комитет РФ
Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма
Москва
Лишь четверть объектов от плана благоустроят в Москве в этом году
Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото
Более 95% соцобъектов Тюменской области готовы к отопительному сезону
Москва
В Москве изменили три маршрута трамваев из-за повреждения контактной сети
Ёсихидэ Суга
Японский ученый спрогнозировал политику страны после смены премьера
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Участников исследования вакцины "Спутник V" обследуют перед испытаниями
Пленарное заседание Госдумы РФ
Володин призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами
Конфорка газовой плиты
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Газопровод высокого давления
Более чем в 20 населенных пунктах Якутии до 2025 года появится газ
Писатель Борис Акунин
Борис Акунин: настоящие художники часто раздражают
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Азизе предрекли судьбу Легкоступовой
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
Лента новостейМолния