https://ria.ru/20200916/voprosy-1577337941.html

ЕС отверг направленные Россией вопросы по делу Навального

Евросоюз отказался отвечать на письмо российского постпредства с вопросами о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:44

2020-09-16T17:44

2020-09-16T17:47

госпитализация алексея навального

россия

европейская внешнеполитическая служба (евс)

алексей навальный

евросоюз

москва

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_0:189:3033:1895_1400x0_80_0_0_a0baf53f516a0b9531477c5d17bcc403.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> отказался отвечать на письмо российского постпредства с вопросами о ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС).В <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_vneshnepoliticheskaja_sluzhba_EVS/" target="_blank">ЕВС</a> заявили, что ждут от российского правительства сотрудничества с ОЗХО по делу Навальному."Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена "вопросниками", — говорится в сообщении службы.Накануне постпредство России при Евросоюзе опубликовало на своем сайте письмо о нестыковках по инциденту с Навальным. Дипломаты подчеркнули, что это ответ на информационную кампанию против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в официальных кругах ЕС и средствах массовой информации. В сообщении содержится девять вопросов к Евросоюзу. Постпредство указывает на нелогичность обвинений в адрес Москвы. В частности, стали бы власти "травить" блогера опасным ядом в большом российском городе? Почему врачи незамедлительно оказали пациенту всю необходимую помощь? Кроме того, в письме отмечается, что, согласно данным "Левада-цента" от июля 2020 года, уровень поддержки Навального "едва достигает двух процентов". Дипломаты подчеркнули, что немецкая сторона отказывается от сотрудничества с Россией по данному инциденту и не хочет обнародовать результаты экспертиз.Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Лайнер приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Позднее Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявляло, что его якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Доказательств в пользу этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.Москва неоднократно просила <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

Вячеслав Володько Давно пора всех посылать и заниматься своей страной и делать только то что выгодно нам 85

Владимир Белогорский Наглость еуропэйцев зашкаливает. Они думают, что им не аукнется? 71

23

россия

москва

германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, европейская внешнеполитическая служба (евс), алексей навальный, евросоюз, москва, германия, берлин (город), в мире