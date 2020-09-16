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https://ria.ru/20200916/voprosy-1577337941.html
ЕС отверг направленные Россией вопросы по делу Навального
Евросоюз отказался отвечать на письмо российского постпредства с вопросами о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:44
2020-09-16T17:47
госпитализация алексея навального
россия
европейская внешнеполитическая служба (евс)
алексей навальный
евросоюз
москва
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> отказался отвечать на письмо российского постпредства с вопросами о ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС).В <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_vneshnepoliticheskaja_sluzhba_EVS/" target="_blank">ЕВС</a> заявили, что ждут от российского правительства сотрудничества с ОЗХО по делу Навальному."Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена "вопросниками", — говорится в сообщении службы.Накануне постпредство России при Евросоюзе опубликовало на своем сайте письмо о нестыковках по инциденту с Навальным. Дипломаты подчеркнули, что это ответ на информационную кампанию против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в официальных кругах ЕС и средствах массовой информации. В сообщении содержится девять вопросов к Евросоюзу. Постпредство указывает на нелогичность обвинений в адрес Москвы. В частности, стали бы власти "травить" блогера опасным ядом в большом российском городе? Почему врачи незамедлительно оказали пациенту всю необходимую помощь? Кроме того, в письме отмечается, что, согласно данным "Левада-цента" от июля 2020 года, уровень поддержки Навального "едва достигает двух процентов". Дипломаты подчеркнули, что немецкая сторона отказывается от сотрудничества с Россией по данному инциденту и не хочет обнародовать результаты экспертиз.Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Лайнер приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Позднее Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявляло, что его якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Доказательств в пользу этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.Москва неоднократно просила <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Давно пора всех посылать и заниматься своей страной и делать только то что выгодно нам
85
Наглость еуропэйцев зашкаливает. Они думают, что им не аукнется?
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россия
москва
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, европейская внешнеполитическая служба (евс), алексей навальный, евросоюз, москва, германия, берлин (город), в мире

ЕС отверг направленные Россией вопросы по делу Навального

17:44 16.09.2020 (обновлено: 17:47 16.09.2020)
15567
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Евросоюз отказался отвечать на письмо российского постпредства с вопросами о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС).
В ЕВС заявили, что ждут от российского правительства сотрудничества с ОЗХО по делу Навальному.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:55
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
"Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена "вопросниками", — говорится в сообщении службы.
Накануне постпредство России при Евросоюзе опубликовало на своем сайте письмо о нестыковках по инциденту с Навальным. Дипломаты подчеркнули, что это ответ на информационную кампанию против Москвы в официальных кругах ЕС и средствах массовой информации.
В сообщении содержится девять вопросов к Евросоюзу. Постпредство указывает на нелогичность обвинений в адрес Москвы. В частности, стали бы власти "травить" блогера опасным ядом в большом российском городе? Почему врачи незамедлительно оказали пациенту всю необходимую помощь? Кроме того, в письме отмечается, что, согласно данным "Левада-цента" от июля 2020 года, уровень поддержки Навального "едва достигает двух процентов". Дипломаты подчеркнули, что немецкая сторона отказывается от сотрудничества с Россией по данному инциденту и не хочет обнародовать результаты экспертиз.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:02
Мясников обратился к Навальному
Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.
Позднее Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявляло, что его якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях Швеции и Франции. Доказательств в пользу этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.
Москва неоднократно просила Берлин предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
20520516552
Обсудить 23
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЕвропейская внешнеполитическая служба (ЕВС)Алексей НавальныйЕвросоюзМоскваГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Давно пора всех посылать и заниматься своей страной и делать только то что выгодно нам
16 сентября, 18:04
ВВВячеслав Володько
8012002
Наглость еуропэйцев зашкаливает. Они думают, что им не аукнется?
16 сентября, 18:02
Владимир БелогорскийВладимир Белогорский
6410105
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