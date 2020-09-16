ЕС отверг направленные Россией вопросы по делу Навального
17:44 16.09.2020 (обновлено: 17:47 16.09.2020)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Евросоюз отказался отвечать на письмо российского постпредства с вопросами о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС).
В ЕВС заявили, что ждут от российского правительства сотрудничества с ОЗХО по делу Навальному.
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"Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена "вопросниками", — говорится в сообщении службы.
Накануне постпредство России при Евросоюзе опубликовало на своем сайте письмо о нестыковках по инциденту с Навальным. Дипломаты подчеркнули, что это ответ на информационную кампанию против Москвы в официальных кругах ЕС и средствах массовой информации.
В сообщении содержится девять вопросов к Евросоюзу. Постпредство указывает на нелогичность обвинений в адрес Москвы. В частности, стали бы власти "травить" блогера опасным ядом в большом российском городе? Почему врачи незамедлительно оказали пациенту всю необходимую помощь? Кроме того, в письме отмечается, что, согласно данным "Левада-цента" от июля 2020 года, уровень поддержки Навального "едва достигает двух процентов". Дипломаты подчеркнули, что немецкая сторона отказывается от сотрудничества с Россией по данному инциденту и не хочет обнародовать результаты экспертиз.
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Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.
Позднее Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявляло, что его якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях Швеции и Франции. Доказательств в пользу этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.
Москва неоднократно просила Берлин предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
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