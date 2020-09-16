https://ria.ru/20200916/vaktsinatsiya-1577344290.html

Генсек ООН призвал бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с дезинформацией и "теориями заговора" относительно вакцины от коронавируса, из-за чего в мире появляются... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:19

2020-09-16T19:19

2020-09-16T19:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

здоровье - общество

оон

в мире

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<strong>ООН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> призвал бороться с дезинформацией и "теориями заговора" относительно вакцины от коронавируса, из-за чего в мире появляются противники вакцинации."С распространением вируса мы также наблюдаем распространение дезинформации о будущей вакцине. Это подпитывает нерешительность (в настроениях – ред.) в отношении вакцины и разжигает дикие теории заговора. Недоверие к вакцинам растет во всем мире", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.Он отметил сообщения, что многие люди в ряде стран говорят о своем нежелании или даже отказе от вакцины против COVID-19."Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертельную дезинформацию", - подчеркнул генсек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/vaktsinatsiya-1577281193.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире