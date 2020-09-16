https://ria.ru/20200916/vaktsinatsiya-1577344290.html
Генсек ООН призвал бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с дезинформацией и "теориями заговора" относительно вакцины от коронавируса, из-за чего в мире появляются... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:19
2020-09-16T19:19
2020-09-16T19:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
здоровье - общество
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_0:249:3072:1977_1400x0_80_0_0_ca92f80644da28adca37b7b515667228.jpg
<strong>ООН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> призвал бороться с дезинформацией и "теориями заговора" относительно вакцины от коронавируса, из-за чего в мире появляются противники вакцинации."С распространением вируса мы также наблюдаем распространение дезинформации о будущей вакцине. Это подпитывает нерешительность (в настроениях – ред.) в отношении вакцины и разжигает дикие теории заговора. Недоверие к вакцинам растет во всем мире", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.Он отметил сообщения, что многие люди в ряде стран говорят о своем нежелании или даже отказе от вакцины против COVID-19."Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертельную дезинформацию", - подчеркнул генсек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/vaktsinatsiya-1577281193.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cdbe7f97fd55aece13f7aaeb8d56960b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире