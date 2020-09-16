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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/vaktsinatsiya-1577344290.html
Генсек ООН призвал бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с дезинформацией и "теориями заговора" относительно вакцины от коронавируса, из-за чего в мире появляются... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:19
2020-09-16T19:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
здоровье - общество
оон
в мире
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<strong>ООН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> призвал бороться с дезинформацией и "теориями заговора" относительно вакцины от коронавируса, из-за чего в мире появляются противники вакцинации."С распространением вируса мы также наблюдаем распространение дезинформации о будущей вакцине. Это подпитывает нерешительность (в настроениях – ред.) в отношении вакцины и разжигает дикие теории заговора. Недоверие к вакцинам растет во всем мире", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.Он отметил сообщения, что многие люди в ряде стран говорят о своем нежелании или даже отказе от вакцины против COVID-19."Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертельную дезинформацию", - подчеркнул генсек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/vaktsinatsiya-1577281193.html
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире

Генсек ООН призвал бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19

19:19 16.09.2020
1993
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ООН, 16 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с дезинформацией и "теориями заговора" относительно вакцины от коронавируса, из-за чего в мире появляются противники вакцинации.
"С распространением вируса мы также наблюдаем распространение дезинформации о будущей вакцине. Это подпитывает нерешительность (в настроениях – ред.) в отношении вакцины и разжигает дикие теории заговора. Недоверие к вакцинам растет во всем мире", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
Он отметил сообщения, что многие люди в ряде стран говорят о своем нежелании или даже отказе от вакцины против COVID-19.
"Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертельную дезинформацию", - подчеркнул генсек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешЗдоровье - ОбществоООНВ мире
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