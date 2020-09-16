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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200916/vaktsinatsiya-1577326588.html
В Подмосковье сотрудникам крупных организаций сделают прививку от гриппа
Пункты вакцинации от гриппа организованы на подмосковных предприятиях, где трудятся более 500 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:47
2020-09-16T15:47
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Пункты вакцинации от гриппа организованы на подмосковных предприятиях, где трудятся более 500 человек. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sotrudnikov-krupnyh-podmoskovnyh-predprijatij-privjut-ot-grippa-na-rabochem-meste/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.По ее словам, уже сформирован график выезда медицинских специалистов, которые привьют от гриппа сотрудников после проведения осмотра на предмет противопоказаний. Для того чтобы пройти вакцинацию, при себе надо иметь паспорт или полис ОМС.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

В Подмосковье сотрудникам крупных организаций сделают прививку от гриппа

15:47 16.09.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пункты вакцинации от гриппа организованы на подмосковных предприятиях, где трудятся более 500 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

"Всего за два месяца мы планируем привить сотрудников порядка 300 предприятий, работающих на территории Подмосковья", – рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

По ее словам, уже сформирован график выезда медицинских специалистов, которые привьют от гриппа сотрудников после проведения осмотра на предмет противопоказаний. Для того чтобы пройти вакцинацию, при себе надо иметь паспорт или полис ОМС.
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
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