https://ria.ru/20200916/vaktsinatsiya-1577326588.html
В Подмосковье сотрудникам крупных организаций сделают прививку от гриппа
Пункты вакцинации от гриппа организованы на подмосковных предприятиях, где трудятся более 500 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:47
2020-09-16T15:47
2020-09-16T15:47
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577326552_0:2:1500:846_1400x0_80_0_0_2d1e974f99940f22f9f188b1cb663704.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Пункты вакцинации от гриппа организованы на подмосковных предприятиях, где трудятся более 500 человек. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sotrudnikov-krupnyh-podmoskovnyh-predprijatij-privjut-ot-grippa-na-rabochem-meste/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.По ее словам, уже сформирован график выезда медицинских специалистов, которые привьют от гриппа сотрудников после проведения осмотра на предмет противопоказаний. Для того чтобы пройти вакцинацию, при себе надо иметь паспорт или полис ОМС.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577326552_164:0:1497:1000_1400x0_80_0_0_197b459edb3ca5cbc82395b3abf7dab8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье)