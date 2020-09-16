https://ria.ru/20200916/vaktsinatsiya-1577319215.html

Минздрав отметил, что население активно прививается от гриппа

Минздрав РФ отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:18

2020-09-16T14:18

2020-09-16T21:06

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_0:453:2836:2048_1400x0_80_0_0_925d3d6cbdfd6da77499588c91841640.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав РФ</a> отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году, заявил помощник министра здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_aleksey-kuznetsov-eks-glava-minfina-po" target="_blank">Алексей Кузнецов</a>."В этом году мы отмечаем повышенную активность населения по вакцинации от гриппа. В ряде регионов страны вакцинацию уже прошли в два раза больше граждан, чем за тот же период прошлого года",- сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что министерство высоко оценивает ответственное отношение населения к своему здоровью и призываем тех, кто еще не сделал прививку, защитить себя и своих близких от гриппа, пройдя вакцинацию.

https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество