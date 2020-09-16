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https://ria.ru/20200916/vaktsinatsiya-1577319215.html
Минздрав отметил, что население активно прививается от гриппа
Минздрав РФ отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:18
2020-09-16T21:06
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав РФ</a> отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году, заявил помощник министра здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_aleksey-kuznetsov-eks-glava-minfina-po" target="_blank">Алексей Кузнецов</a>."В этом году мы отмечаем повышенную активность населения по вакцинации от гриппа. В ряде регионов страны вакцинацию уже прошли в два раза больше граждан, чем за тот же период прошлого года",- сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что министерство высоко оценивает ответственное отношение населения к своему здоровью и призываем тех, кто еще не сделал прививку, защитить себя и своих близких от гриппа, пройдя вакцинацию.
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав отметил, что население активно прививается от гриппа

14:18 16.09.2020 (обновлено: 21:06 16.09.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минздрав РФ отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В этом году мы отмечаем повышенную активность населения по вакцинации от гриппа. В ряде регионов страны вакцинацию уже прошли в два раза больше граждан, чем за тот же период прошлого года",- сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что министерство высоко оценивает ответственное отношение населения к своему здоровью и призываем тех, кто еще не сделал прививку, защитить себя и своих близких от гриппа, пройдя вакцинацию.
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