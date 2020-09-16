https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577361298.html
Мурашко разъяснил правила вакцинации от COVID-19 для учителей и врачей
Обязательная вакцинация медиков, учителей и других граждан из групп риска не обсуждалась и не обсуждается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T23:40
2020-09-16T23:40
2020-09-16T23:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
михаил мурашко
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Обязательная вакцинация медиков, учителей и других граждан из групп риска не обсуждалась и не обсуждается, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается",- сказал Мурашко журналистам.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , михаил мурашко, здоровье - общество, москва, общество