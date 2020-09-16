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https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577307886.html
В Центре Гамалеи прокомментировали ситуацию вокруг оксфордской вакцины
В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи считают верным решением о приостановке испытаний оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca, так как... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:42
2020-09-16T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор лисицын
нии им. гамалеи
astrazeneca
великобритания
оксфорд
сша
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи считают верным решением о приостановке испытаний оксфордской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, так как осложнения у добровольца оказались очень серьёзными, сказал ведущий специалист института Федор Лисицин.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что испытания вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca пока еще не возобновились в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после приостановки, вызванной ухудшением состояния одного из добровольцев в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>."Хотя с точки зрения науки перспективно использовать аденовирусный вектор и шимпанзе, и другие на дальнюю перспективу - все очень правильно. Но на современный момент ещё не до конца все изучено, все предусмотрено. Поэтому то, что они приостановили исследования - это правильно, осложнение серьезно", - сказал <a href="http://ria.ru/person_ViktorLisicyn/" target="_blank" data-auto="true">Лисицын</a> в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что у добровольца возникли действительно очень серьёзные осложнения - это проблема с атрофией мышц, это миопатия, которая возникла в месте инъекции. "Это очень сильно переполошило всех исследователей, работавших над вакциной", - добавил он.Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a>, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор лисицын, нии им. гамалеи, astrazeneca , великобритания, оксфорд, сша

В Центре Гамалеи прокомментировали ситуацию вокруг оксфордской вакцины

11:42 16.09.2020
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени ГамалеиСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи считают верным решением о приостановке испытаний оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca, так как осложнения у добровольца оказались очень серьёзными, сказал ведущий специалист института Федор Лисицин.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что испытания вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca пока еще не возобновились в США после приостановки, вызванной ухудшением состояния одного из добровольцев в Великобритании.
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"Хотя с точки зрения науки перспективно использовать аденовирусный вектор и шимпанзе, и другие на дальнюю перспективу - все очень правильно. Но на современный момент ещё не до конца все изучено, все предусмотрено. Поэтому то, что они приостановили исследования - это правильно, осложнение серьезно", - сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что у добровольца возникли действительно очень серьёзные осложнения - это проблема с атрофией мышц, это миопатия, которая возникла в месте инъекции. "Это очень сильно переполошило всех исследователей, работавших над вакциной", - добавил он.
Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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