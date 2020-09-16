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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577300078.html
Участники испытаний вакцины "Спутник V" получат ее натощак
Введение вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях, должно проводиться натощак, за сутки... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:33
2020-09-16T09:33
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Введение вакцины от коронавирусной инфекции <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях, должно проводиться натощак, за сутки необходимо воздержаться от интенсивных занятий физкультурой, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости."Введение вакцины или плацебо проводится натощак", - говорится в документе.Рекомендуется также воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта за сутки перед вакцинацией, уточняется в протоколе.В течение 24 часов после вакцинации не следует садиться за руль автомобиля, отмечается в документе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , москва, общество

Участники испытаний вакцины "Спутник V" получат ее натощак

09:33 16.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Введение вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях, должно проводиться натощак, за сутки необходимо воздержаться от интенсивных занятий физкультурой, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.
"Введение вакцины или плацебо проводится натощак", - говорится в документе.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 09:06Распространение нового коронавируса
Участники исследования вакцины "Спутник V" будут вести дневник здоровья
Рекомендуется также воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта за сутки перед вакцинацией, уточняется в протоколе.
В течение 24 часов после вакцинации не следует садиться за руль автомобиля, отмечается в документе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийАнастасия РаковаМоскваОбщество
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