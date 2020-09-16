https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577300078.html

Участники испытаний вакцины "Спутник V" получат ее натощак

Введение вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях, должно проводиться натощак, за сутки... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:33

2020-09-16T09:33

2020-09-16T09:33

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Введение вакцины от коронавирусной инфекции <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях, должно проводиться натощак, за сутки необходимо воздержаться от интенсивных занятий физкультурой, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости."Введение вакцины или плацебо проводится натощак", - говорится в документе.Рекомендуется также воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта за сутки перед вакцинацией, уточняется в протоколе.В течение 24 часов после вакцинации не следует садиться за руль автомобиля, отмечается в документе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577298378.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , москва, общество