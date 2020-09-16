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https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577295086.html
Испытывающим вакцину "Спутник V" посоветовали избегать зачатия ребенка
Мужчинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", рекомендуется избегать зачатия ребенка в течение испытания и РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T07:09
2020-09-16T07:09
вакцина "спутник v"
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мужчинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>", рекомендуется избегать зачатия ребенка в течение испытания и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в это время, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.Ранее сообщалось, что женщинам-добровольцам, испытывающим вакцину от коронавируса, не рекомендуется беременеть, у забеременевших во время исследования вакцинация будет приостановлена, а пациентка будет наблюдаться до рождения ребенка.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294898.html
Почему я не вижу здесь восторженных комментариев сторонников этого недоношенного "Спутника V"?
38
Спутник 5, русская рулетка... Выживи если сможешь. Безопаснее переболеть вирусом, чем это....
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6
россия
РИА Новости
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60
вакцина "спутник v", россия, общество

Испытывающим вакцину "Спутник V" посоветовали избегать зачатия ребенка

07:09 16.09.2020
11231
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мужчинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", рекомендуется избегать зачатия ребенка в течение испытания и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в это время, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.
Ранее сообщалось, что женщинам-добровольцам, испытывающим вакцину от коронавируса, не рекомендуется беременеть, у забеременевших во время исследования вакцинация будет приостановлена, а пациентка будет наблюдаться до рождения ребенка.
"Участникам мужского пола рекомендуется избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в период проведения исследования и в течение трех месяцев после приема последней дозы исследуемого препарата", - говорится в документе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 06:43Распространение нового коронавируса
Испытывающим вакцину "Спутник V" запретили пить алкоголь до прививки
131571215
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Вакцина "Спутник V"РоссияОбщество
Популярные комментарии
Почему я не вижу здесь восторженных комментариев сторонников этого недоношенного "Спутника V"?
16 сентября, 07:58
ba-evba-ev
14100023
Спутник 5, русская рулетка... Выживи если сможешь. Безопаснее переболеть вирусом, чем это....
16 сентября, 09:17
АШАлекс Штраус
11000019
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