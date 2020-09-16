https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577295086.html

Испытывающим вакцину "Спутник V" посоветовали избегать зачатия ребенка

Мужчинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", рекомендуется избегать зачатия ребенка в течение испытания и РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T07:09

2020-09-16T07:09

2020-09-16T07:09

вакцина "спутник v"

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мужчинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>", рекомендуется избегать зачатия ребенка в течение испытания и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в это время, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.Ранее сообщалось, что женщинам-добровольцам, испытывающим вакцину от коронавируса, не рекомендуется беременеть, у забеременевших во время исследования вакцинация будет приостановлена, а пациентка будет наблюдаться до рождения ребенка.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294898.html

ba-ev Почему я не вижу здесь восторженных комментариев сторонников этого недоношенного "Спутника V"? 38

Алекс Штраус Спутник 5, русская рулетка... Выживи если сможешь. Безопаснее переболеть вирусом, чем это.... 30

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, общество