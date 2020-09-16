https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T06:09

2020-09-16T06:09

2020-09-16T09:34

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.Забеременевших немедленно отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение.В свою очередь, мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в ходе испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.Добровольцам также необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а в ходе исследования — воздержаться от его чрезмерного потребления. Курильщиков просят ограничиться десятью сигаретами в день.Прививку делают натощак, участникам предстоит вести электронный дневник здоровья. Данные туда придется вносить как минимум 15 раз.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат получил название "Спутник V", его производство уже началось.На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев. Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577287938.html

Бывший Спецназовец Вакцина помогает только бесплодным и без вредных привычек. 64

Павел Александрович РИА Новости, вы сделали мой день! КВН нынче совсем не радует, а вот вы молодцы! Давно так не хохотал! Спасибо вам, от всей души!!!!! Успехов вам, и здоровья главное! 32

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество