Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html
Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации
Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T06:09
2020-09-16T09:34
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979558_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ef31e5c4a20fc69501d20525674fbd6f.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.Забеременевших немедленно отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение.В свою очередь, мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в ходе испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.Добровольцам также необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а в ходе исследования — воздержаться от его чрезмерного потребления. Курильщиков просят ограничиться десятью сигаретами в день.Прививку делают натощак, участникам предстоит вести электронный дневник здоровья. Данные туда придется вносить как минимум 15 раз.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат получил название "Спутник V", его производство уже началось.На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев. Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577287938.html
Вакцина помогает только бесплодным и без вредных привычек.
64
РИА Новости, вы сделали мой день! КВН нынче совсем не радует, а вот вы молодцы! Давно так не хохотал! Спасибо вам, от всей души!!!!! Успехов вам, и здоровья главное!
32
15
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979558_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_a6fd9a57a24f7d696a2c41970cd3c58d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

06:09 16.09.2020 (обновлено: 09:34 16.09.2020)
35256
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", — уточняется в документе.

Забеременевших немедленно отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение.
В свою очередь, мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в ходе испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:22Распространение нового коронавируса
В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса
Добровольцам также необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а в ходе исследования — воздержаться от его чрезмерного потребления. Курильщиков просят ограничиться десятью сигаретами в день.
Прививку делают натощак, участникам предстоит вести электронный дневник здоровья. Данные туда придется вносить как минимум 15 раз.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат получил название "Спутник V", его производство уже началось.
На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1464565660
Обсудить 15
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Вакцина помогает только бесплодным и без вредных привычек.
16 сентября, 08:22
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
25282009
РИА Новости, вы сделали мой день! КВН нынче совсем не радует, а вот вы молодцы! Давно так не хохотал! Спасибо вам, от всей души!!!!! Успехов вам, и здоровья главное!
16 сентября, 08:30
ПАПавел Александрович
13140104
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран
Судно для достройки "Северного потока — 2" направилось в Германию
Сбитый американский самолет в Венесуэле
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова в суде
Аэропорт острова Итуруп
Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией
Сергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева
"Меня развели": Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Экс-председатель ФРС США Алан Гринспен
Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"
Борис Корчевников
Корчевников рассказал о своей болезни
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Здание Европейского парламента в Страсбурге
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова
Женские джинсы
Какая одежда вредит вашему здоровью
Продажа сигарет
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов
Пожилая женщина радуется
Запредельное здоровье. Назван главный признак рекордного долголетия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния