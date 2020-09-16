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https://ria.ru/20200916/ubiystvo-1577320480.html
Назван подозреваемый в убийстве двух малолетних сестер под Ярославлем
В убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области подозревается сожитель матери девочек, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:29
2020-09-16T16:07
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ярославская область
рыбинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> В убийстве двух сестер в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> подозревается сожитель матери девочек, сообщила журналистам официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Ранее СУ СК по региону и областная прокуратура сообщали, что следователи и полиция ищут убийцу двух сестер, чьи тела их мать обнаружила дома в Рыбинске. По данным прокуратуры, следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью. Отмечалось, что глава СК России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> ранее поручал доложить в центральный аппарат ведомства о расследовании дела об убийстве двух сестер."В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание", — сказала Петренко.По ее словам, Бастрыкин поручил оперативно исследовать все обстоятельства преступления, разобраться в причинах и установить мотив, а также организовать проведение всех необходимых экспертиз."Также глава ведомства потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением отбывшего наказание лица и проведению с ним профилактических мероприятий", — добавила официальный представитель СК России.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/ubiystvo-1577307324.html
"В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства." Мать просто гениальная. Каким местом она думала, когда с таким персонажем связывалась?
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ярославская область
рыбинск
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры розыскных мероприятий по факту убийства детей в Ярославской области
15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер, 2006 и 2011 г.р. с признаками насильственной смерти. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ярославская область, рыбинск, происшествия

Назван подозреваемый в убийстве двух малолетних сестер под Ярославлем

14:29 16.09.2020 (обновлено: 16:07 16.09.2020)
57409
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области подозревается сожитель матери девочек, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее СУ СК по региону и областная прокуратура сообщали, что следователи и полиция ищут убийцу двух сестер, чьи тела их мать обнаружила дома в Рыбинске. По данным прокуратуры, следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью. Отмечалось, что глава СК России Александр Бастрыкин ранее поручал доложить в центральный аппарат ведомства о расследовании дела об убийстве двух сестер.
"В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание", — сказала Петренко.
По ее словам, Бастрыкин поручил оперативно исследовать все обстоятельства преступления, разобраться в причинах и установить мотив, а также организовать проведение всех необходимых экспертиз.
"Также глава ведомства потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением отбывшего наказание лица и проведению с ним профилактических мероприятий", — добавила официальный представитель СК России.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Обсудить 27
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЯрославская областьРыбинскПроисшествия
Популярные комментарии
"В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства." Мать просто гениальная. Каким местом она думала, когда с таким персонажем связывалась?
16 сентября, 15:13
ЕВЕгор Воронин
3820110
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