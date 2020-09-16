Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577322434.html
Турция заявила об атаке на свой наблюдательный пункт в Идлибе
Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся нападению, заявило в среду минобороны Турции. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:54
2020-09-16T14:59
война в сирии
минобороны турции
война в сирии
идлиб (мухафаза)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508497_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e1fd56ae004d9c2fc9ef49cb1074a915.jpg
<strong>АНКАРА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Турецкий наблюдательный пункт в сирийском <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a> подвергся нападению, заявило в среду минобороны Турции."Несколько групп неизвестных в гражданской одежде совершили атаку на наш наблюдательный пункт номер семь. После того, как были приняты встречные меры, нападавшие рассеялись", - говорится в сообщении.Пострадавших со стороны турецких военных нет, отметили в ведомстве.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ Владимиром Путиным и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/dzhuma-1577287348.html
4
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508497_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_920dbc6ffd8786ee9f63781652d761e9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны турции, война в сирии, идлиб (мухафаза), в мире

Турция заявила об атаке на свой наблюдательный пункт в Идлибе

14:54 16.09.2020 (обновлено: 14:59 16.09.2020)
1712
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся нападению, заявило в среду минобороны Турции.
"Несколько групп неизвестных в гражданской одежде совершили атаку на наш наблюдательный пункт номер семь. После того, как были приняты встречные меры, нападавшие рассеялись", - говорится в сообщении.
Пострадавших со стороны турецких военных нет, отметили в ведомстве.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
Портрет президента Башара Асада в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:04Сказано в эфире
"Проклятие Асада". Почему Трамп не смог устранить президента Сирии?Дональд Трамп заявил, что в свое время хотел "устранить" сирийского президента Башара Асада, но его отговорил тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис. Журналист-международник Аббас Джума в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
2582131
Обсудить 4
Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)В мире
Рекомендуем
Военные действия в провинции Идлиб
Источники: Россия предложила Турции сократить число военных в Идлибе
Президент США Дональд Трамп
МИД Сирии ответил на слова Трампа о намерении ликвидировать Асада
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального
Люди гуляют в центре Москвы
Саркози назвал Москву одним из самых современных городов в Европе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске
Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов
Здание Европейского парламента в Страсбурге
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Вильнюс
Минпромторг предложил ликвидировать торгпредства на Украине и в Литве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона попросил отменить приговор
Посольство РФ в Таллине
Посольство ответило на заявления президента Эстонии о "слабости" России
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Адвокат рассказал, как можно смягчить приговор Ефремову
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния