Турция заявила об атаке на свой наблюдательный пункт в Идлибе
14:54 16.09.2020 (обновлено: 14:59 16.09.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся нападению, заявило в среду минобороны Турции.
"Несколько групп неизвестных в гражданской одежде совершили атаку на наш наблюдательный пункт номер семь. После того, как были приняты встречные меры, нападавшие рассеялись", - говорится в сообщении.
Пострадавших со стороны турецких военных нет, отметили в ведомстве.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
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