https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577322434.html

Турция заявила об атаке на свой наблюдательный пункт в Идлибе

Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся нападению, заявило в среду минобороны Турции. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:54

2020-09-16T14:54

2020-09-16T14:59

война в сирии

минобороны турции

война в сирии

идлиб (мухафаза)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508497_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e1fd56ae004d9c2fc9ef49cb1074a915.jpg

<strong>АНКАРА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Турецкий наблюдательный пункт в сирийском <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a> подвергся нападению, заявило в среду минобороны Турции."Несколько групп неизвестных в гражданской одежде совершили атаку на наш наблюдательный пункт номер семь. После того, как были приняты встречные меры, нападавшие рассеялись", - говорится в сообщении.Пострадавших со стороны турецких военных нет, отметили в ведомстве.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ Владимиром Путиным и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/dzhuma-1577287348.html

4

идлиб (мухафаза)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны турции, война в сирии, идлиб (мухафаза), в мире