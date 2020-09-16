https://ria.ru/20200916/turizm-1577302223.html
Эксперты предположили, когда после пандемии восстановится мировой туризм
Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет несколько лет. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:37
2020-09-16T11:37
2020-09-16T11:37
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156345/48/1563454817_0:188:2971:1859_1400x0_80_0_0_809bf9ddbd84b1d6ba2ed0e25df94fed.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет несколько лет."Забегая вперед, можно предположить, что снижение спроса на поездки и потребительского доверия будет продолжать оказывать влияние на туризм до конца года", — говорится на сайте UNWTO.Аналитики рассчитывают, что в 2021 году сценарий развития событий на мировом туристическом рынке, основанный на предположениях о постепенном снятии ограничений на поездки, наличии вакцины и возвращении доверия путешественников, будет позитивным."Тем не менее, несмотря на это, возвращение к уровню 2019 года с точки зрения туристического потока займет от двух до четырех лет", — сделали вывод в UNWTO.
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156345/48/1563454817_120:0:2849:2047_1400x0_80_0_0_5d316f7a377adeefce79902079158d52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, всемирная туристская организация, оон
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет несколько лет.
"Забегая вперед, можно предположить, что снижение спроса на поездки и потребительского доверия будет продолжать оказывать влияние на туризм до конца года", — говорится на сайте UNWTO.
Аналитики рассчитывают, что в 2021 году сценарий развития событий на мировом туристическом рынке, основанный на предположениях о постепенном снятии ограничений на поездки, наличии вакцины и возвращении доверия путешественников, будет позитивным.
"Тем не менее, несмотря на это, возвращение к уровню 2019 года с точки зрения туристического потока займет от двух до четырех лет", — сделали вывод в UNWTO.