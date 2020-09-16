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Туризм
https://ria.ru/20200916/turizm-1577302223.html
Эксперты предположили, когда после пандемии восстановится мировой туризм
Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет несколько лет. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:37
2020-09-16T11:37
туризм
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туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет несколько лет."Забегая вперед, можно предположить, что снижение спроса на поездки и потребительского доверия будет продолжать оказывать влияние на туризм до конца года", — говорится на сайте UNWTO.Аналитики рассчитывают, что в 2021 году сценарий развития событий на мировом туристическом рынке, основанный на предположениях о постепенном снятии ограничений на поездки, наличии вакцины и возвращении доверия путешественников, будет позитивным."Тем не менее, несмотря на это, возвращение к уровню 2019 года с точки зрения туристического потока займет от двух до четырех лет", — сделали вывод в UNWTO.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, всемирная туристская организация, оон

Эксперты предположили, когда после пандемии восстановится мировой туризм

11:37 16.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро
Отдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет несколько лет.
"Забегая вперед, можно предположить, что снижение спроса на поездки и потребительского доверия будет продолжать оказывать влияние на туризм до конца года", — говорится на сайте UNWTO.
Аналитики рассчитывают, что в 2021 году сценарий развития событий на мировом туристическом рынке, основанный на предположениях о постепенном снятии ограничений на поездки, наличии вакцины и возвращении доверия путешественников, будет позитивным.
"Тем не менее, несмотря на это, возвращение к уровню 2019 года с точки зрения туристического потока займет от двух до четырех лет", — сделали вывод в UNWTO.
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