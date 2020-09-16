https://ria.ru/20200916/turizm-1577302223.html

Эксперты предположили, когда после пандемии восстановится мировой туризм

Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет несколько лет. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:37

2020-09-16T11:37

2020-09-16T11:37

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет несколько лет."Забегая вперед, можно предположить, что снижение спроса на поездки и потребительского доверия будет продолжать оказывать влияние на туризм до конца года", — говорится на сайте UNWTO.Аналитики рассчитывают, что в 2021 году сценарий развития событий на мировом туристическом рынке, основанный на предположениях о постепенном снятии ограничений на поездки, наличии вакцины и возвращении доверия путешественников, будет позитивным."Тем не менее, несмотря на это, возвращение к уровню 2019 года с точки зрения туристического потока займет от двух до четырех лет", — сделали вывод в UNWTO.

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, всемирная туристская организация, оон