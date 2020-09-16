https://ria.ru/20200916/tsepkalo-1577327404.html

Лукашенко объяснил выдвижение экс-помощника в президенты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выдвижение на прошедших 9 августа президентских выборах его бывшего помощника, экс-главы Парка высоких... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:52

2020-09-16T15:52

2020-09-16T15:52

протесты в белоруссии

валерий цепкало

светлана тихановская

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что выдвижение на прошедших 9 августа президентских выборах его бывшего помощника, экс-главы Парка высоких технологий <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Цепкало</a> явилось попыткой "внести раздрай" в настроения государственной элитыКак сообщает агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, во время встречи с политическим активом страны в среду в Минске Лукашенко заявил, что во время президентской кампании зарубежные стратеги тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Белоруссии, создавая "героев" для разных целевых аудиторий. Согласно сообщению, говоря о выдвижении своего экс-помощника, президент заявил, что "этим зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать ее лояльность президенту".По его словам, также "существенно активизировались вояжи по городам и селам несостоявшегося кандидата-блогера (Сергей Тихановский, супруг экс-кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> – ред.), которому пытались сформировать имидж народного борца". "Одновременно, посылая сигналы бизнесу и "новым слоям", наращивалось присутствие в СМИ банкира (экс-глава Белгазпромбанка <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бабарико</a> – ред.), под которого создавались крупные интернет-площадки", - цитирует агентство Лукашенко.

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577316944.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире