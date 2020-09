https://ria.ru/20200916/tsena-apple-one-1577306019.html

За сервис Apple One россияне заплатят в три раза меньше американцев

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Помимо "железных" продуктов <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> на сентябрьской презентации представила и новый единый сервис подписок, получивший название One. Его стоимость для российских пользователей <u><a href="https://www.apple.com/ru/apple-one/" target="_blank" rel="nofollow noopener">раскрыла</a></u> компания.Так, за месяц работы с Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и облачным хранилищем iCloud на 50 ГБ россиянин заплатит 365 рублей. Семейная подписка, в рамках которой One могут пользоваться до шести человек, а место на "облаке" увеличено до 200 ГБ, обойдется в 525 рублей. Сервис станет доступен на всех устройствах пользователя — от Mac до <a href="http://ria.ru/product_iPod/" target="_blank" data-auto="true">iPod</a> Touch.Интересно, что в США новый единый сервис подписок значительно дороже. Так, индивидуальный пакет с теми же условиями обойдется в 14,95 долларов (1120 рублей). Для североамериканского рынка будет доступен и расширенная подписка, в которую входят новостной сервис News+ и только что анонсированное приложение Fitness+. Точные сроки запуска Apple One не раскрываются, на сайте "яблочной" компании говорится, что произойдет это осенью.

