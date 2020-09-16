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https://ria.ru/20200916/tsena-apple-one-1577306019.html
За сервис Apple One россияне заплатят в три раза меньше американцев
Помимо "железных" продуктов Apple на сентябрьской презентации представила и новый единый сервис подписок, получивший название One. Его стоимость для российских... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:13
2020-09-16T11:13
риа наука
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Помимо "железных" продуктов <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> на сентябрьской презентации представила и новый единый сервис подписок, получивший название One. Его стоимость для российских пользователей <u><a href="https://www.apple.com/ru/apple-one/" target="_blank" rel="nofollow noopener">раскрыла</a></u> компания.Так, за месяц работы с Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и облачным хранилищем iCloud на 50 ГБ россиянин заплатит 365 рублей. Семейная подписка, в рамках которой One могут пользоваться до шести человек, а место на "облаке" увеличено до 200 ГБ, обойдется в 525 рублей. Сервис станет доступен на всех устройствах пользователя — от Mac до <a href="http://ria.ru/product_iPod/" target="_blank" data-auto="true">iPod</a> Touch.Интересно, что в США новый единый сервис подписок значительно дороже. Так, индивидуальный пакет с теми же условиями обойдется в 14,95 долларов (1120 рублей). Для североамериканского рынка будет доступен и расширенная подписка, в которую входят новостной сервис News+ и только что анонсированное приложение Fitness+. Точные сроки запуска Apple One не раскрываются, на сайте "яблочной" компании говорится, что произойдет это осенью.
https://ria.ru/20200915/apple-watch-series-6-1577287967.html
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apple, гаджеты, технологии

За сервис Apple One россияне заплатят в три раза меньше американцев

11:13 16.09.2020
1244
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Помимо "железных" продуктов Apple на сентябрьской презентации представила и новый единый сервис подписок, получивший название One. Его стоимость для российских пользователей раскрыла компания.
Так, за месяц работы с Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и облачным хранилищем iCloud на 50 ГБ россиянин заплатит 365 рублей. Семейная подписка, в рамках которой One могут пользоваться до шести человек, а место на "облаке" увеличено до 200 ГБ, обойдется в 525 рублей. Сервис станет доступен на всех устройствах пользователя — от Mac до iPod Touch.
Интересно, что в США новый единый сервис подписок значительно дороже. Так, индивидуальный пакет с теми же условиями обойдется в 14,95 долларов (1120 рублей). Для североамериканского рынка будет доступен и расширенная подписка, в которую входят новостной сервис News+ и только что анонсированное приложение Fitness+.
Точные сроки запуска Apple One не раскрываются, на сайте "яблочной" компании говорится, что произойдет это осенью.
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:23РИА Наука
Apple представила новые модели умных часов
5136004
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РИА НаукаAppleгаджетыТехнологии
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